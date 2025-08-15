Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gómez, Urda y Camas, tras el acuerdo suscrito con Quirónsalud. SUR

Quirónsalud Málaga, proveedor médico oficial del Trops Málaga

La entidad velará por la salud de todos el equipo de balonmano de la capital durante la presente temporada.

SUR

Málaga

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:54

El Hospital Quirónsalud Málaga cuidará de los jugadores del Trops Málaga de balonmano. El máximo representante masculino de la provincia ha alcanzado un acuerdo con ... el hospital por el que este prestará los servicios médicos del club y, de este modo, velará por la salud de todos sus jugadores durante la presente temporada.

