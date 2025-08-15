Quirónsalud Málaga, proveedor médico oficial del Trops Málaga

El Hospital Quirónsalud Málaga cuidará de los jugadores del Trops Málaga de balonmano. El máximo representante masculino de la provincia ha alcanzado un acuerdo con ... el hospital por el que este prestará los servicios médicos del club y, de este modo, velará por la salud de todos sus jugadores durante la presente temporada.

Con este convenio, el Hospital Quirónsalud Málaga realizará los reconocimientos médicos de pretemporada a los jugadores del primer equipo de la División de Honor Plata y cubrirá la asistencia sanitaria por lesiones deportivas.

El presidente del Trops Málaga, Alberto Camas, se ha mostrado feliz, tras la rúbrica de este acuerdo, «que posibilitará que nuestros jugadores estén en las mejores manos a la hora de afrontar posibles lesiones», ha resaltado. «Estamos muy contentos y satisfechos con el convenio firmado con el Hospital Quirónsalud Málaga. Es un paso importante cara a la profesionalización del club», ha manifestado Camas, al tiempo que ha agradecido la predisposición de Quirónsalud y sus responsables para que esta nueva alianza sea una realidad.

El compromiso alcanzado entre la entidad balonmanística y el Hospital Quirónsalud Málaga «redundará en unos servicios médicos muy cercanos, muy profesionales, que nos cuidarán y tratarán cada problema que puedan tener los jugadores», concluyó Camas. A la firma del acuerdo han asistido el propio Camas, el directivo de la entidad Jorge Gómez y CEO de Grupo Piscis Promociones Inmobiliarias, así como Tomás Urda, director gerente del Hospital Quirónsalud Málaga.

Merced a la alianza alcanzada con el club de balonmano, que pasa por ser el máximo representante masculino de la provincia de Málaga, Quirónsalud se consolida como un referente en el cuidado de la salud del deporte, toda vez que en los últimos años viene colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas. Y es que, como indicaba el director gerente del hospital, «el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud, tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el grupo Quirónsalud se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua».

Sin ir más lejos, Quirónsalud el pasado año ya fue Servicio Médico Oficial de los torneos Premier Padel Tour disputados en Sevilla, Málaga, Madrid y de las 'Finals' disputadas en Barcelona. Asimismo, es, en la actualidad, Servicio Médico del Mundial de MotoGP, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (ACB) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto, como el Unicaja Baloncesto, o rugby de nuestro país.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros torneos como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia-San Sebastián o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.