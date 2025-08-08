El nuevo proyecto del Costa del Sol, en marcha con su plantilla casi al completo

La pretemporada del Costa del Sol marcha viento en popa. Apenas dos semanas después del final de la temporada, el conjunto dirigido por Suso Gallardo ... ya había hecho pública la totalidad de su nueva plantilla, y tras un periodo vacacional (está casi al completo) comenzó a rodar el viernes 25 de julio, tras pasar los habituales reconocimientos médicos. Ahora, tras una intensa semana de preparación física, el equipo dará inicio a su calendario de amistosos para ajustar el nuevo proyecto del conjunto malagueño.

Una agenda que comenzará este mismo viernes y que incluirá cinco partidos, la mayoría fuera de casa, antes del inicio de la nueva temporada, el sábado 30 de este mes, a domicilio, ante el Beti-Onak. Eso sí, no querían comenzar su gira estival sin antes dar a conocer las dos nuevas equipaciones que defenderán esta campaña en las tres competiciones a la vista: la Liga, la Copa de la Reina y la EHF European Cup.

La primera equipación sigue la línea de estas últimas temporadas, con un diseño con rayas verticales blancas y negras y acompañado de un pantalón negro. La novedad se centra en un sutil estampado de rombos en las franjas blancas que hace referencia al techo del pabellón del Pérez Canca. La segunda piel es la que mayor cambio ha presentado. Un elegante diseño que ha causado furor entre los aficionados en sus redes y que lleva a Málaga por bandera. Consta de una camiseta blanca con dos franjas horizontales en la frontal con los colores de la ciudad: el verde y el morado, que se trasladan también a las mangas y al pantalón, que también será morado.

Son baja por ahora Nayra Solís (recuperándose de una lesión) y Silvia Arderius, por maternidad

Estos diseños de Emec volverán a portar en el pecho el logo de Málaga Compite, programa de la Diputación de Málaga, como patrocinador principal y bajo este, el símbolo del ayuntamiento de Málaga. Asimismo, en la parte delantera repiten los logos de Málaga Deporte y Eventos y el de la Fundación Unicaja, mientras que en la parte trasera pueden verse los del ayuntamiento de Antequera y la Junta de Andalucía.

El calendario

Este mismo viernes estrenarán ya estas equipaciones, dado el inicio de su potente agenda de amistosos. Esta tarde (19.00 horas), el nuevo Costa del Sol se testará en la casa del subcampeón de Liga, el Elche. Aprovechando su estancia en la Comunidad Valenciana, mañana (12.00), jugará contra el Elda y este le devolverá la visita el sábado 16, en el Pérez Canca, siendo el único duelo de pretemporada en casa. El 22, el equipo viajará a León para disputar un torneo entre cuatro combinados de primer nivel. El viernes, se medirá al Guardés (20.30), equipo que lo eliminó en las semifinales por el título de Liga y el sábado 23 competirá ante el campeón de Liga y Copa Bera Bera, o ante el Aula Valladolid.

El técnico malagueño dispondrá de casi toda la plantilla. Sólo son baja Nayra Solís, ultimando su proceso de recuperación de una lesión, y Silvia Arderius, por su reciente maternidad. Isa Medeiros, su pareja, que se unió más tarde a la pretemporada, también viaja ya con el equipo.