La hora de la verdad para el nuevo Trops de Chispi Vázquez

La hora para el nuevo Trops Málaga llegará este sábado a partir de las 19.00 horas. El único equipo de la provincia que competirá ... este curso en la División de Honor Plata, la segunda categoría, tras el descenso de Los Dólmenes Antequera, arranca este fin de semana la competición oficial con muchas caras nuevas, en el banquillo y en la cancha, y un estilo de juego diferente.

La salida de Quino Soler y la llegada de Chispi Vázquez a la dirección técnica ha traído consigo una revolución a diferentes niveles: en la pista se espera un equipo más ofensivo, mientras que en los despachos se ha diseñado una plantilla más autóctona, malagueña, joven y 'austera'. Más barata, a diferencia de la fórmula que el club ha seguido estas temporadas atrás con el objetivo de conseguir promocional a la Asobal. El objetivo, según palabras del entrenador a este periódico, será el de conseguir la permanencia lo antes posible para poder mirar a los puestos de 'play-off', aunque serán la competición y los resultados los que irán marcando los pasos y las ambiciones del equipo.

Su primer rival será el filial del Barcelona, un equipo joven y siempre competitivo. «Son muy peligrosos porque no tienen nada que perder. Están en proceso de formación. Son un gran club, con mucha carga de entrenamiento. Estoy seguro que serán mejores en las siguientes jornadas, así que eso es positivo para nosotros», analiza Chispi. Jugarán en casa, en Los Olivos, y el técnico considera que es una forma magnífica de comenzar la temporada, delante de su gente. En ese sentido, incidió en la importancia de crear una masa social más grande para el equipo más importante de la provincia en el balonmano masculino.

En total, de la pasada temporada continúan diez efectivos: Jorge Villamarín, Adrián Portela, Manu Díaz, Jesús Arca, Pablo Quintero, Nacho Moya, Xavi Camas, Javi García, Víctor Barderas y Roberto Muñoz. El club se echó al mercado para reforzarse con un total de cuatro jugadores, que son Pol Amores (Chenois Geneve Handball, de Suiza), Caué Martins (Eón Alicante) e Isaac García y Jacob Díaz (Los Dólmenes). El resto de la plantilla la completarán algunos juveniles que se han ganado por derecho propio estar con los 'mayores'. De los ocho canteranos que han hecho la pretemporada con el primer equipo, algunos formarán parte de los planes de Chispi para la temporada en la segunda categoría.

Las bases del nuevo estilo del equipo están ya implantadas, «aunque hay que terminar de desarrollarla», asegura el entrenador. La pretemporada ha sido un período fructífero para sembrar y recoger. «Nos hemos ido a más de 30 goles en todos los partidos», agrega. Chispi quiere irse a marcadores más largos y que su equipo se caracterice por ser cada vez más letal en la portería contraria, a diferencia de estos años atrás, en las que el Trops se ha caracterizado por ser uno de los conjuntos que menos tantos ha encajado. Durante este período preparatorio se ha enfrentado al Proin Sevilla, Mijas, Córdoba, Algeciras y Palma del Río.