Espe López: «No se me ha pasado por la cabeza retirarme, estoy en mi mejor momento»

Es innegable que su ausencia se ha hecho notar en la pista estos cuatro meses. En una temporada negra para el Costa del Sol en ... lo que a lesiones respecta, su baja ha sido una de las más importantes, por su gol, juego desequilibrante, carácter... Es un refuerzo vital cara a un tramo final de temporada en el que el objetivo no es otro que levantar el título de Liga. El siguiente paso será sumar otros dos puntos este miércoles por la tarde (19. 00 horas) en el López Canca, en el duelo ante el Elda. Sorprende ver la madurez y positividad con la que ha afrontado su lesión de hombro la malagueña, que asegura encontrarse mejor que nunca.

–¿Cómo se encuentra física y emocionalmente?

-Físicamente, muy bien. Al final, después de este parón obligatorio me he preparado muy bien y diría que me siento incluso en el mejor momento de mi carrera deportiva por muchos aspectos. Al final, cuando viene una noticia así, que para un deportista es lo peor, reflexionas, piensas… Pensé que si antes me encontraba bien, tenía que volver el doble de mejor, así que hemos trabajado muchísimo y diría que estoy en mi 'prime'. Además, si ya le daba importancia antes a los cuidados de un deportista, ahora más todavía. Ahora que es una más mayor, tiene que tomar más conciencia.

-¿Cómo se produjo la lesión?

-Fue en el partido en casa del Elche. En un choque con una jugadora se me luxó el hombro. Se me salió totalmente y en el momento en que pasó ya sabía lo que era.

-Ya tuvo una lesión igual anteriormente, ¿cierto?

-Sí, por eso sabía perfectamente lo que era, porque esa sensación no se olvida.

-¿Cuántas lesiones importantes ha sufrido en su carrera?

-Dos, y las dos por el hombro. Hace ocho años me operé por primera vez y ahora por segunda. Es como que ha aguantado casi una década. Mi cirujano me decía que para estar al alto nivel no está tan mal (ríe).

-¿Afronta mejor una la lesión cuando ya ha pasado por otra previamente?

-Sí. Es brutal el cambio de mentalidad, aun siendo la misma lesión. Esa ha sido la clave. La gente de mi alrededor se ha echado las manos a la cabeza por lo bien que he afrontado esta lesión, la positividad… No me he enterado de la lesión. Parece que fue ayer.

Ampliar MARILÚ BÁEZ

-¿No le ha afectado en su día a día?

-En la primera parte sí, para cosas cotidianas como ducharte o coger algo, tenía que pedir ayuda. Eso para personas como yo que somos tan inquietas no es fácil.

-¿Qué ha hecho en este tiempo a la sombra que llevando una vida normal de deportista no podría haber hecho?

-Pasar tiempo con mi familia, ha sido super importante. Me levantaba un sábado por la mañana y no tenía que ir de viaje. He podido ir a ver a mi sobrino jugar al balonmano, por ejemplo, y se agradece mucho.

Sobre las múltiples bajas «Ha sido lo peor. En cierto modo te sientes culpable por no poder estar ahí aportando tu granito de arena»

-Antes mencionaba que con la edad, una tiene que cuidarse más para seguir en la élite. ¿Cómo nota el paso de la edad en su deporte y qué hace para mejorarlo?

-Por ejemplo, se nota que el dolor de los golpes en los partidos ya te dura dos días. El cuidado diario es crucial. Voy a la psicóloga desde hace tiempo, duermo sí o sí ocho horas, la nutrición es superimportante… Con 20 años salía de un partido y me comía una pizza. Ahora no, ahora como el plato que me toque.

Ampliar MARILÚ BÁEZ

-Su actitud y la forma con la que ha vuelto a la pista hace ver que la retirada no está cerca a pesar de sus 32 años, ¿no? Además, acabamos de conocer la noticia de su renovación por dos años más…

-No se me ha pasado por la cabeza retirarme. Ni por la lesión ni por nada. Estoy en mi mejor momento. Estoy muy contenta por la renovación. Continuaré creciendo en mi casa, intentando luchar por absolutamente todo. Sólo tengo palabras de agradecimiento por seguir y lo afronto con más fuerza y ganas que nunca.

-Durante estos cuatro meses que ha pasado a la sombra, ¿ha sufrido viendo cómo el equipo acumulaba una baja tras otra y pasaba por una mala racha?

-Ha sido lo peor de la lesión, sentarte tras la barrera y ver que no puedes aportar tu granito de arena. He trabajado mentalmente en ello, porque en cierto modo te sientes culpable por no poder estar ahí.

-Este año, el equipo jamás ha estado al completo. ¿Había vivido alguna vez una campaña así?

-Jamás, ni aquí ni en los equipos en los que estuve fuera. No he visto nada igual.

Cambios con la edad «El dolor de los golpes de los partidos dura dos días; es crucial la nutrición y el descanso»

-¿Ve comprensible entonces lo que sucedió en el mes de enero, cuando el equipo afrontó una mala racha que lo dejó fuera de Europa y de la Copa de la Reina?

-Creo que puede entrar en la normalidad teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido, viendo cómo han ido cayendo los soldados. Las lesionadas lo hemos pasado mal, pero las de dentro creo que aún peor.

-¿Dolió especialmente el quedarse fuera de la Copa de la Reina después de tantos años?

-Sí, claro. Es una competición muy bonita en la que llevamos mucho tiempo y hemos conseguido ganarla y claro que duele. Fue muy duro pero el cambio de chip del grupo ha sido muy bueno y se ha demostrado la profesionalidad de mis compañeras.

-Ahora borrón y cuenta nueva. Ya se han vuelto a ganar partidos. Están segundas en la Liga, han vuelto Diva y usted y además se ha incorporado Marta López. ¿Cómo es compartir pista con ella por primera vez?

-Genial, la conozco desde hace muchos años y viendo su palmarés te sientes privilegiada por compartir pista con ella. Va a aportar muchísimo tanto dentro como fuera y ojalá nos impulse para conseguir el objetivo.

-El objetivo, que es levantar su segundo título de Liga, pero entiendo que es supersticiosa y no quieren nombrar la palabra Liga, ¿cierto?

-No, sólo decimos el objetivo (ríe).