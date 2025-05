Diva seguirá defendiendo la portería del Costa del Sol

Su segunda etapa en el Costa del Sol Málaga no podía terminar tan pronto. La portera brasileña Alice Fernandes, conocida deportivamente como Diva, sufrió una ... dura lesión durante la pretemporada, una rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha que la obligó a pasar por quirófano y a incorporarse al fin al equipo en esta primavera. Conocedor el club del potencial de la guardameta, ha apostado por ampliar su vinculación con la entidad por una temporada más. Así las cosas, el equipo ya tiene blindada a su pareja de porteras: Diva y la internacional española Merche Castellanos.

Cabe recordar que el Costa del Sol es un club especial para la brasileña, dado que, en su primera etapa en Málaga, supuso su primer hogar fuera de su país. Así lo refrenda: «Tengo muchísimo cariño por el club, fue mi primero al salir de Brasil. Me sentí muy a gusto, tanto que volví. Siempre está compitiendo por los títulos y un atleta siempre quiere estar ahí y ganar, más allá del crecimiento personal. Siento muchísima confianza por parte de mis compañeras de equipo y del cuerpo técnico. Estoy muy a gusto», asegura. Sobre su actual y agridulce campaña, apunta: «Ha sido una temporada diferente, me he lesionado y además era complicada. Creo que también me ha servido para conocer un poco más mi cuerpo y tener paciencia. Es verdad que ha sido un reto duro no estar dentro de pista ayudando a mis compañeras, pero he intentado siempre que he podido pasar tiempo con ellas. La lesión es parte de nuestras vidas y hay que saber llevar eso. Al haber tenido mucho apoyo del club, que me han ayudado a recuperarme, ahora quiero poder ayudar en pista».

Tras haberlo ganado todo en España, a sus 28 años, la guardameta se encuentra en uno de los puntos altos de su carrera a nivel de madurez. Y el hambre intacta por seguir levantando títulos. «Comparo con el año que llegué y cada vez veo más crecimiento. Cada año hacen un proyecto nuevo pensando en mejorar, en competir cada vez más. Y es lo que quiero», finaliza Diva. Por delante el desafío de coger continuidad en la portería para formar una dupla envidiable. Su renovación se suma a un plantel que ya cuenta con que ya cuenta con Sole López, Espe López, Rocío Campigli, Merche Castellanos, Estela Doiro, Estitxu Berasategi, Laura Sánchez, Silvia Arderius, Joana Resende, Isa Medeiros y Nayra Solís; además de los fichajes de Martina Romero y Rita Campos.