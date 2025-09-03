Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Clabel, uno de los fichajes, en un partido de pretemporada. BM COSTA DEL SOL
Balonmano

El Costa del Sol, a por su primera victoria del año en su estreno como local

Tras empatar en casa del Beti-Onak en su debut liguero, el cuadro de Suso Gallardo disputa este miércoles su primer partido en Carranque, ante el Elda, a las 20.00 horas

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:04

El Costa del Sol Málaga encara este miércoles su primer partido de la temporada liguera en casa. El Pérez Canca (pabellón de Carranque) vuelve a ... abrir sus puertas al equipo de Suso Gallardo para recibir al Elda, a las 20.00 horas, rival ante el que buscará su primera victoria tras empatar el pasado sábado en su estreno, en le feudo del Beti-Onak navarro (23-23).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  2. 2 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  3. 3 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  4. 4 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  5. 5

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  6. 6 Un hombre pierde parte de su pensión tras hacerle caso a ChatGPT y jubilarse anticipadamente
  7. 7 Denuncian asentamientos ilegales en la cala del Barranco de Maro
  8. 8 La escalada de la violencia hace mella en Málaga: una quincena de crímenes y el doble de secuestros que hace un año
  9. 9

    La nueva manera de comprar una vivienda en Marbella
  10. 10 Investigadores de Málaga descubren que las proteínas humanas que causan el alzhéimer provocan daños más graves que las de ratón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Costa del Sol, a por su primera victoria del año en su estreno como local

El Costa del Sol, a por su primera victoria del año en su estreno como local