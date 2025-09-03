El Costa del Sol, a por su primera victoria del año en su estreno como local

El Costa del Sol Málaga encara este miércoles su primer partido de la temporada liguera en casa. El Pérez Canca (pabellón de Carranque) vuelve a ... abrir sus puertas al equipo de Suso Gallardo para recibir al Elda, a las 20.00 horas, rival ante el que buscará su primera victoria tras empatar el pasado sábado en su estreno, en le feudo del Beti-Onak navarro (23-23).

Pese a las tablas del cuadro de Málaga capital, no hay lugar a confianzas ante un Elda que llega lanzado tras su gran triunfo inicial (32-24) ante el Morvedre, la segunda renta más abultada de la jornada inicial. Las de Suso Gallardo aún deben trabajar para afianzar a las nuevas piezas en el engranaje ya consolidado de las últimas temporadas. Esta vez no podrán contar con Bárbara Vela, Laura Sánchez y Rita Campos aunque sí repiten convocatoria Nayra Solís y Martina Villalva.

«Toca pensar en la segunda jornada, primer partido en casa. Son dos puntos vitales», asegura en la previa del encuentro el entrenador malagueño: «Es un equipo con muchas variantes, con muchas jugadoras con mucha calidad. Seguro que va a ser un partido muy, muy complicada. Tenemos que seguir trabajando en la misma línea de pretemporada, los otros días pese al empate también hicimos cosas bien defensivamente. Hay que hacerse fuerte en casa, debemos dar ese plus».