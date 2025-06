Chispi: «Vamos a tener nombres menos conocidos; si el equipo es mejor o peor ya lo veremos»

Cuando era jugador le decían que terminaría siendo entrenador. Y así ha sido. El sevillano Juan Antonio Vázquez 'Chispi' asume el banquillo del Trops Málaga ... tras la salida de Quino Soler con la idea de aportar, sobre todo, frescura. Colgó las botas hace cuatro temporadas, con la camiseta de Los Dólmenes, y se hizo cargo del equipo casi sin tiempo para digerir el cambio de rol. Esta será su cuarta campaña como entrenador tras dos años en el equipo de la ciudad de El Torcal y un último en el Sano Torcal. Además, también es el seleccionador absoluto español de balonmano playa. Su filosofía y la de su mano derecha, su inseparable Miguel Cristóbal 'Micri', pasa por un equipo sin miedo, alegre, que compita y juegue al ataque. Más allá, ejerce de profesor de Ciencias del Deporte en la Escuela Universitaria de Osuna, trabajo que compagina y concilia con su pasión.

–¿Cómo fueron las negociaciones con el club para su llegada?

– Creo que fue en enero cuando ellos sacaron la noticia de que Quino no iba a continuar la próxima temporada. Nos llaman a nosotros y nos dicen que quieren hablar, para conocer un poco cuál sería nuestra idea de cara al equipo del año que viene. Fue bastante rápido y bastante fácil. Me imagino que ellos también hablarían con otros perfiles, pero yo creo que tanto ellos como yo lo teníamos claro. Fue bastante rápido. Tuvimos un par de reuniones y a final de febrero estaba todo encaminado para que pudiéramos empezar.

–La pasada temporada entrenó en Segunda Nacional, la cuarta categoría.

–Sí, bueno, yo dejé Antequera el año pasado, el equipo de Los Dólmenes de Plata y yo quería seguir entrenando. La única opción que surgió fue la de entrenar al Sano Antequera, club que tiene tres años, que solo tiene un equipo senior y que actúa un poco como filial del equipo de Los Dólmenes. Fuimos campeones de Liga y nos clasificamos a la fase de ascenso. A nivel general la temporada ha sido espectacular. Nosotros no podíamos ascender administrativamente aunque lo hubiéramos conseguido al ser filial de Los Dólmenes no hubiésemos conseguido ascender. Acabo de empezar a entrenar y no quería estar un año sin entrenar.

–Fue curioso que dejara Los Dólmenes para entrenar al equipo filial.

–Creo que uno tiene que enrolarse en los proyectos en los que cree. Yo empecé un proyecto en Los Dólmenes donde creía que podíamos hacer algo a largo plazo, de una forma un poco personal, pero no fue así. El primer año deportivamente no fue muy bien. Nos metimos en el alto de cuando había los dos grupos y nos metimos en la fase de descenso, aunque es verdad que la ganamos y quedamos novenos. El segundo año creo que hicimos una buena temporada y yo creo que el proyecto estaba ya total y absolutamente amortizado, porque no había un apoyo por parte de la directiva hacia lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, no tiene mucho sentido seguir con algo en lo que a mí me requiere mucho trabajo, mucho tiempo y mucho esfuerzo y que realmente no va a ir hacia donde yo entiendo que debe de ir. Y lo dejé. Yo soy profesor en la Universidad, en la Escuela Universitaria de Osuna y yo no voy a dejar mi trabajo para irme a entrenar por ahí, por lo que mi círculo de acción son 100 kilómetros a la redonda. El Trops tenía entrenador con Quino (Soler) y todo otro que podía haber, que me pudiera interesar, estaba cubierto, y la mejor opción para seguir entrenando, como te digo, era esta oportunidad. A mí no se me caen los anillos por entrenar a un equipo en Segunda Nacional, ni mucho menos.

–¿Se ha hablado de objetivos cara a la próxima campaña en el Trops?

–Cuando uno llega a un sitio se tiene que marcar objetivos, si no no hay un incentivo. A mí me gusta ser ambicioso, pero creo que la categoría te hace también ser un poquito más cauteloso de lo que creo que se ha sido en los últimos años aquí en Málaga. Quizás, por supuesto, ese exceso de ambición se ha confundido muchas veces con una obligación y esas obligaciones si no se consiguen causan frustración. Yo creo que el objetivo es intentar ser lo más competitivo posible.

–¿Va a haber muchos cambios a nivel de plantilla y jugadores?

–Va a cambiar mucho a nivel de estructura de plantilla y sobre todo de edad de jugadores, por eso hay que ser un poco cauteloso. Intentaremos ser los más competitivos posibles porque un equipo de una ciudad como Málaga siempre tiene que intentar aspirar a lo máximo. Intentaremos por todos los medios poder clasificarnos para la fase de ascenso, que creo que sería un objetivo asumible.

–Se habla entonces de rejuvenecer el equipo, ¿no? Tirar de los chicos de la cantera.

–Sí. Ese sí es un objetivo que nos ha puesto la directiva. Vamos a intentar dar cabida a la generación de hace tres años, de 2005, que se quedaron a las puertas de la fase final, la generación 2006, que fueron subcampeones de España, la y generación 2007, que se han quedado también a las puertas de la fase final. La idea es que den un paso al frente, completar la plantilla con ese jugador joven malagueño que pueda acompañar a un jugador más contrastado como primera espada

–¿Se será más austero, económicamente hablando, en la planificación?

–La plantilla va a ser más barata. ¿Eso quiere decir que vamos a tener peor equipo? Bueno, significa que vamos a tener, a lo mejor, nombres menos conocidos. Lo de mejor o peor ya lo veremos.

–¿Qué estilo quiere para el equipo?

–Llevo poco tiempo entrenando, pero tengo claro lo que quiero y a mí me gusta cambiar un poco el estilo de juego que ha tenido el club estos años, que se ha caracterizado por ser el equipo menos goleado. Me encantaría seguir siendo el equipo menos goleado, pero entiendo que a lo que yo quiero jugar va a ser difícil. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que jugásemos un poquito más rápido, que solo haya transiciones, que haya un mayor número de ataques por partido, lo cual eso hace que estadísticamente ya tengas más opciones de que te metan gol.