Chispi, destituido como entrenador del Trops Málaga

El Trops Málaga anunció este viernes la destitución de su entrenador, Chispi Vázquez, y de su segundo, Micri Rueda, tras once jornadas disputadas en la ... presente temporada. El conjunto costasoleño, que afronta su séptima campaña consecutiva en la División de Honor Plata, permanece en la parte baja de la clasificación (es decimocuarto con sólo seis puntos), una situación que ha propiciado este cambio en el banquillo.

El club, presidido por José Carlos Espina, ha comunicado que el equipo malagueño será dirigido de forma interina el próximo sábado en Alicante, en el encuentro frente al Agustinos (19.00 horas), por Daniel Ibáñez, actual entrenador del juvenil de División de Honor. Ibáñez ya estuvo al frente del primer equipo durante la temporada 2019-20 y parte de la siguiente, y conoce bien a la plantilla, ya que varios de los canteranos que han dado el salto este año han trabajado previamente a sus órdenes.

El preparador vallisoletano de la base del Trops viajará a tierras alicantinas acompañado por su cuerpo técnico del juvenil, formado por José Francisco González Vázquez, exportero del Maristas, y Rafa Correa.

El tándem compuesto por Chispi Vázquez y Micri Rueda llegó este verano al cuadro de la Costa del Sol para sustituir a Quino Soler, quien, tras cuatro campañas y media en el club, puso rumbo al Gloria Bistrița rumano femenino. Chispi (Sevilla, 1983) aterrizó en Málaga después de dirigir al Sano Antequera; al Torcal, con el que disputó la fase de ascenso a Primera Nacional, y previamente a Los Dólmenes Antequera, donde cumplió con solvencia los objetivos marcados por la entidad.

Como jugador, Vázquez destacó como lateral en equipos como Keymare Almería, Balonmano Antequera, Granollers, CSM Bucarest, Puerto Sagunto, Dijon Bourgogne y Ángel Ximénez Puente Genil, conjunto con el que se proclamó máximo goleador de la Liga Asobal en la temporada 2014-15. También fue una figura clave en la selección española de balonmano playa, sumando numerosos títulos internacionales. Actualmente, compagina su labor como técnico con el puesto de seleccionador de los Hispanos Arena, cargo en el que también le acompaña Micri Rueda.