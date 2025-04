Victoria holgada de un CAB Estepona que pisa los talones al líder

Cumplió su cometido y sin despeinarse. El CAB Estepona comenzó este martes su semana de doble partido recuperando un encuentro aplazado ante el Al-Qázeres ... extremeño. Un rival del que se esperaba más dadas sus aspiraciones por lograr el billete al 'play-off' de ascenso, y que acabó sucumbiendo de manera contundente ante las de Francis Tomé, sellando además las rivales su registro más bajo de anotación en la presente campaña (71-36), lo que también habla del buen trabajo defensivo de las malagueñas.

Este triunfo no hace más que refrendar la idea de que el CAB Estepona está muy vivo en esa lucha por alcanzar el liderato, y con él, el billete directo a la élite nacional. Y es que ahora, a falta de tres jornadas para el fin de la liga regular, el equipo costasoleño se coloca a un sólo punto del Leganés, con 50 puntos frente a los 51 del líder.

Las esteponeras, de vuelta en su feudo, el José Antonio Pineda, impusieron su ley desde el primer minuto, y aun con imprecisiones y lejos de su mejor versión en el plano ofensivo, no sólo no perdieron las riendas en ningún momento, si no que al contrario, las cifras al descanso ya hacían ver que la victoria se quedaría en casa (36-16). Tras un tercer cuarto errático para ambos bandos, en el último recuperó su intensidad y acierto el cuadro malagueño, cuyo objetivo ya a estas alturas del encuentro, pasaba por mejorar sus sensaciones personales. Sin duda, la remontada, se tornaba imposible.

CAB Estepona (71) Vorphal (4), Masia (8), Gea (8), Lawrence (12) y Sherrill (18) - cinco inicial-; Vujacic (6), Bourgarel (3), Butera, Gómez (7), Soler y Satorre (5).

Al-Qázeres (36) Fontela (7), Prieto, Cabrera (6), Méndez (4) y Kiesse (10) - cinco inicial-; Mae, Moro, Gómez (2), González (3) y Suárez (4).

Parciales 21-11, 15-5 (36-16), 12-11 (48-27) y 23-9 (71-36).

Árbitros Miguel Ángel Soto Medina y Salva Patricio López.

Lideradas por Marina Gea (8 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias para ser la 'MVP' con 19 puntos) en la dirección del juego y por Lawrence (12 puntos y 7 rebotes) y especialmente por Ruth Sherrill (18 puntos) en anotación, mejoraron su registro cara al aro con 23 puntos en los diez últimos minutos. La interior norteamericana fue la máxima anotadora del encuentro con 18 puntos y más de un 66% de acierto en el tiro de dos. Literalmente, triplicó el porcentaje de acierto de un conjunto extremeño muy alejado de su mejor juego y que, pese a que sí plantó cara en el plano reboteador (40 rebotes), quedó sentenciado por su triste 12/61 en el tiro de campo.

Este sábado llega la primera de las tres últimas finales para el CAB Estepona, que recibirá en casa al Castelló. Por su parte, habrá que tener un ojo en el duelo del Leganés en casa del Paterna y también en el del Unicaja Mijas en la cancha del Recoletas Zamora, dado que el equipo malagueño aún tiene una última oportunidad de luchar por el liderato