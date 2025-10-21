La NBA más europea de la historia: Jokic, Doncic y Antetokounmpo lideran un grupo de más de 70 jugadores del Viejo Continente

Con el debate sobre su aterrizaje en Europa más vivo que nunca, la NBA empieza esta madrugada del martes al miércoles una nueva temporada ( ... la número 80) y lo hace con un dato llamativo, muestra de la tendencia en los últimos años de la Liga: habrá más jugadores internacionales que nunca (135) pertenecientes a 43 países de seis continentes. Entre ellos 71 europeos, lo que hace que esta campaña sea la de la NBA más europea de la historia.

El peso del baloncesto europeo está en un momento álgido y no es sólo una cuestión de números. Las franquicias norteamericanas cada vez tienen más ojos puestos en las canteras y clubes europeos, donde saben que se hace un trabajo de formación sobresaliente, y la liga universitaria, la NCAA, ya tiene a todos los jóvenes valores europeos bailando al son de los sustanciosos contratos por patrocinios NIL (Nombre, Imagen y Semejanza, NIL por sus siglas en inglés) que permiten por primera vez a las universidades pagar directamente a sus jugadores.

Y si Europa ya lleva décadas brindado a la NBA auténticas estrellas del baloncesto (Nowitzki, Tony Parker, Petrovic, Pau Gasol, Kukoc, Sabonis...), lo de las últimas temporadas es reseñable: seguramente los cuatro mejores jugadores de la Liga sean internacionales, y tres de ellos, europeos. El último MVP y campeón de la temporada pasada es Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) y a prácticamente al mismo nivel estarían el griego Giannis Antetokounmpo (dos veces MVP), el serbio Nikola Jokić (tres veces MVP) y el esloveno Luka Doncic, la gran esperanza de Los Lakers, en nuevo papel de megaestrella por delante del mismo LeBron James. Pero es que además el jugador que está llamado a dominar la competición los próximos años es el francés Victor Wembanyama, que ya fue Novato del Año y All-Star.

Además, en la encuenta a los 'general manager' de los equipos NBA en este inicio de temporada, de los cuatro jugadores más votados para lograr el MVP, tres son europeos: Jokic, Doncic, Gilgeous-Alexander y Wembanyama (67%, 10%, 8% y 7% de los votos, respectivamente).

Entre los jugadores europeos, destacan los procedentes de Francia (19) y cuatro de ellos son del Reino Unido, un país sin gran tradición baloncestística en comparación con otros del Viejo Continente. En el caso de España, este año habrá tres jugadores en la Liga: Santi Aldama, uno de los baluartes de los Memphis Grizziles y dos novatos que podrían debutar, Hugo González (Boston Celtics) y Eli Ndiaye, senegalés nacionalizado español, en los Atlanta Hawks.