Mumbrú no dirigirá a Alemania en lo que resta de Eurobasket: «No estoy físicamente preparado»

Álex Mumbrú, exentrenador del Bilbao Basket y actual seleccionador de Alemania, ha anunciado que no se sentará en el banquillo durante los partidos que les ... queden en el Eurobasket porque no se siente «físicamente preparado». El catalán sufrió una pancreatitis aguda por la que tuvo que ser hospitalizado en Finlandia un día antes de comenzar la competición. A pesar de que su evolución fue favorable y de que se esperara que estuviera en la fase final, en Riga ha decidido delegar en su asistente Alan Ibrahimagic la dirección durante los encuentros.

Él mismo ha sido el encargado de comunicar al equipo su decisión durante una reunión. «En los últimos días, me he dado cuenta de que no estoy físicamente preparado para dirigir al equipo desde la banda durante los partidos», dijo Mumbrú, al que se le apreciaba físicamente que no está totalmente recuperado.

«He decidido ajustar las funciones del cuerpo técnico y darle a Alan la responsabilidad de entrenador principal durante los partidos», explicó Mumbrú, que seguirá en el banquillo, «apoyando al equipo y seguiremos trabajando en estrecha colaboración. Creo que esta es la mejor manera de ayudar al equipo a alcanzar el éxito».

La noticia de su ingreso la dio a conocer la Federación Alemana de Baloncesto (DBB) con un comunicado en redes sociales: «La selección masculina alemana no contará con su seleccionador, Álex Mumbrú, para la primera jornada del Eurobasket. El seleccionador sufre una infección aguda y fue trasladado ayer lunes a un hospital de Tampere (Finlandia) por precaución. Está recibiendo tratamiento hospitalario y se encuentra notablemente mejor». Tras permanecer cinco días ingresado, fue dado de alta.

«Me complace que el equipo haya tenido un rendimiento tan bueno hasta ahora y estoy en contacto directo con el cuerpo técnico, en quien tengo plena confianza. Tengo muchas ganas de estar con el equipo en Riga», aseguró Mumbrú en otro comunicado emitido por la Federación Alemana anunciando la buena noticia. «Me encuentro muchísimo mejor», aseguró el técnico. Pero finalmente no se ha recuperado lo suficiente para seguir a pleno rendimiento el resto de la competición.