El seleccionador de Alemania, Álex Mumbru, durante el partido de octavos de final frente a Portugal. Efe
Baloncesto

Mumbrú no dirigirá a Alemania en lo que resta de Eurobasket: «No estoy físicamente preparado»

El entrenador español, que sufrió una pancreatitis un día antes de comenzar la competición, delegará en Alan Ibrahimagic la dirección durante los encuentros restantes

Leire Moro

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:23

Álex Mumbrú, exentrenador del Bilbao Basket y actual seleccionador de Alemania, ha anunciado que no se sentará en el banquillo durante los partidos que les ... queden en el Eurobasket porque no se siente «físicamente preparado». El catalán sufrió una pancreatitis aguda por la que tuvo que ser hospitalizado en Finlandia un día antes de comenzar la competición. A pesar de que su evolución fue favorable y de que se esperara que estuviera en la fase final, en Riga ha decidido delegar en su asistente Alan Ibrahimagic la dirección durante los encuentros.

