Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escolta policial al autobús del Maccabi Tel Aviv a su llegada a la Fonteta en octubre de 2023. Iván Arlandis
Euroliga

El Gobierno recomienda al Valencia Basket que el partido ante el Hapoel sea a puerta cerrada

La delegada del Gobierno Pilar Bernabé apuesta porque el partido ante el equipo israelí se dispute sin público pero deja la decisión final al club taronja

Juan Carlos Villena

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:26

Comenta

La Delegación del Gobierno, es decir la prolongación del estado en la Comunitat y por ende de las políticas de seguridad y más en concreto ... de la Comisión Antiviolencia del CSD, le ha pasado toda la presión al Valencia Basket con respecto a la celebración con público en las gradas del partido de este miércoles que le medirá al Hapoel Tel Aviv en el Roig Arena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3 El SEPE concede el subsidio por paro a empleados con contratos a media jornada si cumplen este requisito
  4. 4 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  5. 5 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  6. 6 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox
  7. 7

    Dean Huijsen, talismán en la victoria del Málaga frente al Deportivo
  8. 8 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  9. 9

    Ante las dudas, toda una lección de casta y calidad del Málaga (3-0)
  10. 10 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno recomienda al Valencia Basket que el partido ante el Hapoel sea a puerta cerrada

El Gobierno recomienda al Valencia Basket que el partido ante el Hapoel sea a puerta cerrada