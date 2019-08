España pone el espectáculo en el Carpena (79-62) MIGUE FERNÁNDEZ En un partido sin historia ante Costa de Marfil, Jaime Fernández tuvo minutos ante su público y Deon Thompson fue el mejor de la selección africana ENRIQUE MIRANDA Málaga Sábado, 10 agosto 2019, 00:50

No había nada en juego, ni tensión competitiva ante un rival poco atractivo, pero el Martín Carpena se lo pasó ayer en grande viendo a la selección española en Málaga. El habitual color verde de las gradas se cambió por el rojo y amarillo y los que pagaron su entrada para disfrutar de un espectáculo deportivo no se fueron defraudados. La España de Scariolo ha perdido en los últimos años a algunos de sus estrellas, pero sigue siendo un equipazo de primer nivel, con algunos de los mejores jugadores de la historia del país.

En su preparación para el Mundial de China, España se paseó ante Costa de Marfil (79-62), un equipo muy limitado en el que Deon Thompson –nuevo jugador del Unicaja y que juega este año por primera vez en la selección africana como 'fichaje' estrella– es la única referencia. 12 puntos y 6 rebotes sumó el exjugador del Burgos.

No se llenó el Palacio, aunque el horario tampoco ayudaba, pero hubo esa sensación de las grandes citas. Por momentos el partido pareció un 'All-Star' de la NBA por parte del conjunto español. No se pueden sacar grandes conclusiones, pero sí se vio a un Ricky Rubio a un nivel excelso, liderando a su equipo y demostrando que puede ser uno de los jugadores importantes del Mundial. Marc Gasol, en su primer amistoso, estuvo discreto. Junto a Rubio, el espectáculo lo pusieron los hermanos Hernangómez, que dejaron un repertorio de mates de lo más variado, incluido uno con salto de 360 grados de Juancho en un contraataque. La defensa costamarfileña daba todas las facilidades del mundo.

Scariolo decidió dar descanso a Rudy, Llull (ambos con algunos problemas físicos), Diop y Sastre en el amistoso de ayer. Sí jugó Jaime Fernández, ovacionado en la presentación de los equipos. El madrileño solo ha disputado una temporada en el Unicaja pero ha dejado huella.

Jugó tres minutos en el primer cuarto y tuvo tiempo de darle una asistencia a Juancho Hernangómez para que anotara de tres desde la esquina. En el segundo cuarto anotó una bandeja precisamente ante Thompson, su nuevo compañero de equipo. En total jugó 19 minutos, algunos de base, aportó una canasta y dio cuatro asistencias. No desentonó y se le vio disfrutar en la pista, aunque no tuvo muchas opciones de mirar a canasta y falló dos tiros libres, algo poco habitual en él. Por ahora en la rotación de España da la sensación de estar algo por detrás de Pau Ribas, compañero de posición. Costa de Marfil prácticamente no duró en el partido ni el primer cuarto, pese al acierto inicial de Thompson (10 puntos). El primer parcial se lo llevó España por 28-16 y al descanso el conjunto de Scariolo ya ganaba por 46-29. Juancho Hernangómez (8 puntos) y Rubio (11) destacaban en la anotación.

En el tercer cuarto España se dedicó a mantener las diferencias, pese a que Costa de Marfil logró ganar el parcial (60-44). Al final el 79-62 del marcador reflejó un partido sin historia pero en el que el público disfrutó de varias jugadas espectaculares. Además, los jugadores españoles se mostraron cercanos al público y se prestaron a 'selfies' y autógrafos, algo que siempre se agradece.

España volverá a jugar esta noche (22.00 horas, por Cuatro) la final del torneo ante República Democrática del Congo, que ganó ayer el primer encuentro del cuadrangular ante Filipinas (82-71).