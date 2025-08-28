Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Goga Bitadze anota ante Juancho Hernangómez en el duelo entre Georgia y España. Reuters
Eurobasket 2025

España se pega un batacazo ante Georgia y alimenta las dudas

La fragilidad en el rebote y la falta de acierto desde el triple condenan a los hombres de Sergio Scariolo

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 28 de agosto 2025, 16:22

España comenzó la defensa del trono en el Eurobasket complicándose la vida a las primeras de cambio. Los hombres de Sergio Scariolo se vieron completamente ... superados por Georgia, que aprovechó la fragilidad en el rebote y la falta de acierto desde el triple del equipo español. Los nervios entre los debutantes y la falta de protagonismo de los veteranos fue aprovechada por los georgianos para propinar el primer varapalo a una selección que sigue sin resolver las dudas y que necesita un gen competitivo mucho más grande para suplir su falta de recursos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  2. 2 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga
  3. 3 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  4. 4 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  5. 5 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  6. 6 Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela
  7. 7

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  8. 8 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  9. 9 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  10. 10 El doble drama de una mujer sin hogar y custodiada por la policía en Málaga por riesgo extremo de violencia de género

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur España se pega un batacazo ante Georgia y alimenta las dudas

España se pega un batacazo ante Georgia y alimenta las dudas