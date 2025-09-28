Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Valencia presenta su candidatura a todo y evita que Scariolo se estrene con título

El equipo 'taronja' impone su poderosa batería exterior con un papel estelar del joven Sergio de Larrea y supera a un Real Madrid fuerte en el rebote pero todavía verde

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:42

El Valencia Basket es el primer campeón del curso en el baloncesto español. El equipo 'taronja' se llevó la Supercopa de España e inscribió su ... nombre en el palmarés del torneo por segunda vez en su historia (2017) tras una final emocionante, que confirmó su candidatura a todo como uno de los equipos más reforzados del ecosistema ACB y dejó al nuevo Real Madrid de Sergio Scariolo, todavía falto de rodaje, a las puertas del primer trofeo de la temporada.

