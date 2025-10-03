Comienza la nueva era del CAB Estepona

El 18 de mayo de este año quedará grabado en los libros de historia del baloncesto malagueño porque por primera vez, por raro que parezca, ... un equipo de nuestra provincia lograba llegar a la élite nacional, la Liga Femenina Endesa. Y ese fue el CAB Estepona de Francis Tomé, la punta de lanza de una sólida apuesta del club por su sección femenina, que tras varios ascensos consecutivos y tras cuatro años peleando en la segunda categoría nacional, logró el tan merecido ascenso. A partir de ahí, comenzó el trabajo en los despachos, totalmente a contrarreloj dada la altura de la temporada en la que se encontraban. Ahora, con la plantilla ya cerrada y el trabajo de pretemporada hecho, llega el día más esperado.

El Ingeniería Ambiental CAB Estepona debuta este sábado, a las 17.30 horas, y como local, ante el Spar Girona, uno de los 'grandes' del baloncesto español, poseedor de dos Ligas, una Copa de la Reina y tres Supercopas de España. El escenario escogido no será el habitual durante la temporada, sino el mismo en el que ascendieron, el pabellón de La Lobilla. Y es que en su casa, el José Antonio Pineda, aún falta por instalar una grada retráctil para ampliar el aforo. Es una de las numerosas adaptaciones que ha necesitado este pabellón, que de la mano del Ayuntamiento local, ha tenido que renovarse para adaptarse a los requisitos de la nueva categoría.

No es el único esfuerzo que ha tenido que realizar el club para afrontar este salto de nivel. El principal ha sido el notorio incremento del presupuesto. Como comentó a este periódico tras el ascenso, el vicepresidente de la entidad y encargado de la sección femenina, Sebastián González, preveía que debían reunir 600.000 o 700.000 euros para mantenerse en la élite. Y ahora, ya a punto de debutar, afirma: «Estamos muy cerca del presupuesto que planteamos, hemos contado tanto con el apoyo tanto de las instituciones públicas (Ayuntamiento de Estepona, Diputación, Junta de Andalucía y Mancomunidad de la Costa del Sol) como de empresas privadas, así que estamos contentos y cubiertos para esta nueva aventura». De hecho, una de las empresas que ha dado un paso adelante por ellas ha sido la suya propia, SGM Ingeniería Ambiental, que ha pasado a ser el patrocinador principal.

Incluso, en términos de la media presupuestaria de los equipos de esta categoría, González no cree estar entre los más bajos: «No sabemos las cuentas de los otros clubes, pero podemos intuírlo por las jugadoras que fichan, entre otras cosas. Quizás habrá un par de ellos más flojitos y que nosotros podemos vernos en un grupito de seis u ocho equipos que estamos parejos. Luego están los seis grandes, y ahí hablamos de millones. Luego, a ver dónde somos capaces de estar».

Por el momento, en nombre del club, afirma que la ilusión es máxima tanto en la entidad como en Estepona. Apunta incluso que ya han superado su récord de abonados, con alrededor de 500 (aun con subida de precios) y esperan llegar al menos a 600. Esta expectación que ha generado el tener un conjunto en la élite la refrenda el entrenador del equipo, Francis Tomé: «Creo que la ilusión es la misma de siempre. El año pasado ya se llenaba el Pineda, pero sí que creo que hay gente de los alrededores interesada en venir a los partidos. Lo que espero es que no vengan a ver a los rivales, sino al CAB Estepona, que también tiene jugadoras muy buenas. Va a ser divertido de ver y se van a partir el alma en cada partido», asegura.

Tomé está orgulloso de su nuevo combinado, que ha diseñado él mismo dentro del presupuesto. Y es normal, porque han conseguido atar a dos jugadoras clave de la pasada campaña: Marina Gea y Noe Masiá, así como a Alma Bourgarel y han realizado hasta siete fichajes: Melissa Gretter (base), Marta Ortega (base, será la única malagueña), Madison Conner (escolta), Ceci Muhate y Leia Dongue (ala-pívot) y Sika Koné y Anniina Aijanen (pívots). Un equipo más físico y un juego interior reforzado que mezcla a jóvenes con proyección y talentos experimentados como Dongue y Aijanen, con experiencia en varias ligas europeas; Gretter, que ya ha jugado siete temporadas en la Liga Endesa, o la joya de la corona, Koné, MVP de la Liga Endesa hace dos temporadas y que estará hasta el cierre de la primera vuelta, tras lo que partirá a Estados Unidos para disputar la WNBA.

Eso sí, Tomé tiene claro que no quiere individualidades: «Intentamos trabajar para que jueguen como un equipo, no vamos a jugar para ninguna jugadora en especial, cada una tiene que aportar sus cualidades para que sume al conjunto». Aunque no todo es un camino sobre un lecho de rosas, y desde luego, no lo ha sido esta pretemporada, en la que el equipo ha sufrido varias bajas por molestias, habiendo jugado con siete jugadoras algunos amistosos. «Estamos con mucha ilusión y ganas, pero como nada es perfecto, hay alguna que está tocada y no está entrenando. Ya se van incorporando, pero aún no podremos contar con todas para el fin de semana», reconoce el técnico. Además, se prescindió de mutuo acuerdo de uno de los fichajes, Kiara Lesly, y el lunes comenzó a entrenarse una cara nueva, que todavía no se ha presentado.