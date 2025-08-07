Carla Viegas, en la lucha por las medallas del Eurobasket sub-20

El Eurobasket sub-20 femenino encara ya su recta final con la disputa de las semifinales, que se celebrarán a lo largo de este sábado. ... Los cuatro contendientes ya están definidos, y continuando con la dinámica de los últimos años, España no podía faltar en este 'top-4'. Y parte del combinado nacional es una de las malagueñas más en forma de la actualidad, la sampedreña Carla Viegas, bronce en europeo sub-17, plata mundial sub-18 y que llega a esta cita de Matosinhos (Portugal) tras firmar una gran campaña en la NCAA.

Desgraciadamente, esas buenas sensaciones con las que acabó la temporada no se están plasmando en esta cita continental. Lo cierto es que Viegas, con un perfil muy definido como tiradora, no ha afinado aún su muñeca. En lo que llevamos de campeonato, ha participado en dos partidos de la fase de grupos en los que sumó 8 y 13 minutos, aunque sin sumar una canasta. No entraron sus intentos de triple. Colaboró eso sí con dos rebotes por partido y una asistencia.

Tras dos encuentros en el banquillo, al fin la malagueña estrenó este jueves su casillero, en el duelo de cuartos de final ante Turquía, que se solventó con victoria para España por 77-65. Viegas, eso sí, aún sin llegar a su mejor versión, sumó 2 triples en 7 minutos en cancha, sumando así sus 6 primeros puntos. Una pequeña inyección de moral cara a las semifinal de mañana ante el vencedor del duelo entre Italia e Israel. Un duro duelo en el que espera poder contar con mayor protagonismo para intentar mejorar sus sensaciones, y colaborar así en la pelea por las medallas.