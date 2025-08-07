Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FIBA
Baloncesto

Carla Viegas, en la lucha por las medallas del Eurobasket sub-20

La malagueña estrenó este viernes su casillero sumando dos triples en la victoria de cuartos de final ante Turquía; este sábado disputará la semifinal

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:11

El Eurobasket sub-20 femenino encara ya su recta final con la disputa de las semifinales, que se celebrarán a lo largo de este sábado. ... Los cuatro contendientes ya están definidos, y continuando con la dinámica de los últimos años, España no podía faltar en este 'top-4'. Y parte del combinado nacional es una de las malagueñas más en forma de la actualidad, la sampedreña Carla Viegas, bronce en europeo sub-17, plata mundial sub-18 y que llega a esta cita de Matosinhos (Portugal) tras firmar una gran campaña en la NCAA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atención, conductores: Tráfico activa dos nuevos radares en las carreteras de Málaga
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Registrado un terremoto en Marbella de 2,7 de magnitud
  4. 4 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  5. 5 Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Rincón de la Victoria
  6. 6 Una familia malagueña denuncia por presunta estafa a una agencia que le dejó tirada con la compra de un crucero
  7. 7 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  8. 8 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  9. 9 La gran obra del tercer hospital para Málaga recibe tres ofertas de grupos de empresas
  10. 10 La Federación Española rechaza que el Unión Malacitano se traslade a Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Carla Viegas, en la lucha por las medallas del Eurobasket sub-20

Carla Viegas, en la lucha por las medallas del Eurobasket sub-20