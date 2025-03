Carla Viegas cierra en el 'March Madness' su mejor papel en la NCAA

Aunque aún le dure el enfado por la eliminación de su equipo en el 'March Madness', apreciará con el tiempo la gran campaña que ha ... firmado en Estados Unidos. La sampedreña Carla Viegas acaba de poner fin a su segundo curso en la NCAA, al menos en lo que a la competición deportiva se refiere, porque en el plano académico acabará en mayo. Segundo año al otro lado del charco y segunda ocasión en la que la joven malagueña logra acceder al 'March Madness', el torneo final de la liga universitaria con los mejores equipos de las distintas conferencias de todo el país.

En la campaña de su llegada a las 'Seminoles' de Florida State University, el equipo cayó en la primera ronda, y este curso han dado un paso más al llegar a la segunda. Eso sí, Viegas, siempre inconformista, no puede ocultar su enfado por haberse quedado a las puertas de los que hubieran sido sus primeros octavos de final. Siente que se marcharon demasiado pronto: «En los dos primeros cuartos, el partido estuvo súper emocionante y nos fuimos al descanso perdiendo de uno. Salí poco, pero defendí bien. Ya a partir del tercer cuarto se fue bastante la cosa... y tampoco volví a jugar», relata sobre el último encuentro, ante Louisiana State University, en el que perdieron con contundencia (71-101).

«Aunque aún tengo el mal sabor de boca de cómo acabó la temporada, sí que creo que ha sido un año de crecimiento», valora

Su próximo objetivo será estrenarse con la selección sub-20 para acudir al Europeo de este verano, en Portugal

En la primera ronda eliminaron a George Mason con solvencia, por 59-94 (jugó 15 minutos y metió un triple). «Da coraje porque nos entrenamos todo el año para esto y no han salido las cosas como queríamos. Además, pienso que de verdad que podíamos haber ganado de haber hecho las cosas de otra manera. Me he quedado con ganas de más», incide la malagueña.

Lo cierto es que sus números en este torneo final no hacen justicia a su campaña, en la que ha promediado casi 18 minutos en pista y lo más reseñable de su ficha, un 43,2% de acierto en su gran especialidad, el tiro de tres. Es más, esta temporada Viegas, forjada en el CAB Estepona, logró la hazaña de colarse en el 'top 10' de triplistas de toda la Liga. Llegó a ser novena de esta clasificación en el tramo final de la temporada regular (el pasado mes de febrero), donde firmó su 'season high', al rebasar el 45% de acierto. Algunas de sus actuaciones más destacables fueron contra NC Central, con un 6/9, Samford (5/8), Florida A&M (4/5), Jacksonville (4/9) o Pittsburg (5/9).

Sensación agridulce

«Aunque aún tengo el mal sabor de boca de cómo acabó el año, sí que creo que ha sido un año de crecimiento en lo personal y como jugadora», valora la tiradora sampedreña.«En general, tanto a nivel individual como colectivo, ha ido todo mejor que el primer año que llegué. El final ha sido agridulce porque no logramos el objetivo de llegar a la segunda ronda, meta que la universidad llevaba años buscando, pero creo que podemos estar contentas con la temporada que hemos hecho y ojalá el año que viene lleguemos más lejos aún», añadió a modo de balance.

Ahora llega el momento de descansar y centrarse en sus últimas clases del curso, pero también en su regreso a España, porque no puede ocultar que espera con ansias una nueva llamada de la selección española. Cabe recordar que desde que Viegas comenzase a despuntar, siendo apenas una niña, en el primer equipo del CAB Estepona es habitual con el combinado nacional, el mismo con el que ya ha conseguido una plata mundial sub-17 y un bronce europeo sub-18.

Si todo sigue su curso, podría estrenarse con la selección española sub-20; «Este verano hay Europeo y claro que me gustaría que me llamaran. Quiero seguir creciendo con la selección, y con el grupo que hemos creado creo que es mi principal objetivo ahora.Siempre es una ilusión ir con España». Este Eurobasket de la categoría sub-20 está fijado del 2 al 10 de agosto en Matosinhos (Portugal).