El CAB Estepona, campeón de la Copa Andalucía

El Pabellón La Lobilla de Estepona vivió este domingo una final vibrante de la Copa Andalucía Femenina, en la que el Ingeniería Ambiental CAB Estepona ... logró imponerse a Unicaja Mijas por 73-69 tras una espectacular remontada en el último cuarto.

El partido comenzó con el Unicaja marcando el ritmo y dominando el marcador durante gran parte del choque. Las malagueñas se llevaron el primer cuarto por 15-18, llegaron al descanso con ventaja de 30-32 y afrontaron el último periodo con seis puntos arriba (49-55). Sin embargo, el empuje del CAB Estepona, arropado por su afición, dio la vuelta al encuentro en los minutos decisivos. Con energía, acierto y determinación, las locales firmaron un gran último cuarto para sellar la victoria final por 73-69 y proclamarse campeonas.

Ampliar Las jugadoras del Unicaja Mijas, con el trofeo de subcampeonas. CAB ESTEPONA

Esta edición de la Copa Andalucía Femenina ha servido para poner en valor el baloncesto femenino andaluz, mostrando la maestría, el talento y el esfuerzo de jugadoras que representan el futuro y el presente del deporte.

La ceremonia de clausura y entrega de premios puso el broche de oro a un fin de semana inolvidable con la presencia del presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, Antonio de Torres; el alcalde de Estepona, José María García Urbano; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Estepona, Luis Gil, y el delegado de la FAB en Málaga, Ricardo Bandrés.

La Federación Andaluza de Baloncesto agradeció a Ingeniería Ambiental CAB Estepona, Unicaja Mijas y Doc Gardenstore CB Sevilla Femenino, así como a Azulmarino New Travel, por hacer posible este torneo, que una vez más refuerza el crecimiento y la visibilidad del baloncesto femenino en Andalucía.