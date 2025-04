Todo o nada para el CAB Estepona en su tentativa por ascender por la vía rápida

No es un partido cualquiera, es una final, con mayúsculas. La cuenta es clara en esta penúltima jornada de la Liga Challenge, el segundo escalón ... nacional: si el Leganés gana en casa este sábado (a las 19.00 horas), ascenderá matemáticamente a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. El CAB Estepona necesita ganar de 10 o más puntos para imponerse en el 'average' particular a las madrileñas y así mantener sus opciones de ascender por la vía rápida al menos, hasta la semana que viene. Una última jornada en la que necesitaría ganar al Unicaja Mijas o bien depender de una derrota del Leganés para subir.

La tensión puede cortarse con un cuchillo en el final de Liga Challenge más intenso que se ha vivido desde la creación de la categoría, sin embargo, el técnico del cuadro esteponero, el malagueño Francis Tomé, quiere alejar a su plantilla del ruido. No, esto no implica que el equipo no vaya a salir a por ese +10, sino que está trabajando por restar presión a las jugadoras, haciendo ver que no sería un fracaso no ascender directamente. «Es una final, pero no quiero vender que si no ganamos o no conseguimos ganar de 10, todo es un desastre. Nosotras sentimos que tenemos una oportunidad muy bonita, pero sabemos que no es la única oportunidad que tenemos, tenemos dos. Vamos a intentar ver si sale la primera, y si no, a muerte con la segunda».

Es una bendita encrucijada. Por un lado, al estar ya clasificadas para el 'play-off', saben que pueden atenerse a esta opción; sin embargo, la sensación de tener más cerca que nunca el ascenso directo, genera tensión. El CAB Estepona, que lleva cuatro temporadas en la Liga Challenge, ha accedido a tres promociones de ascenso; mentalmente, la más complicada, la del año pasado, cuando cayeron en una final de la Final Four (ante el Joventut) que parecían tener ya atada. Sin embargo, lo cierto es que esta campaña, han firmado la mejor de su vida: sólo 4 derrotas en 28 jornadas. Sin ir más lejos, el año pasado perdieron 10. Por desgracia, su mayor escollo y actual líder, a sólo un punto, tiene un tropiezo menos en su marcador (3).

Ampliar FLORIN NOVAC

La batalla de este sábado será digna de seguir (puede verse en www. canalfeb.tv). El lado negativo, que dado que el Leganés ganó de diez en el Pineda (56-66), ahora parte con cierta ventaja, dado que le vale con ganar. A esto se le suma el apoyo de su público. Es más, el cuadro madrileño ha hecho campaña para que el público acceda gratuitamente a ver el encuentro. El lado positivo de las esteponeras, que no tienen nada que perder, que su motivación es máxima y que Tomé tendrá toda la plantilla a su disposición.

Sin presión

«En una semana como esta, tengo que preparar el partido, como todos, pero no hay que motivar a las jugadoras porque ya lo están. Ya queda tener suerte y acertar con el plan que hemos preparado. El objetivo fundamental es competir, y luego, no obsesionarse con que hay que ganar de 10. Hay que ganar, y una vez estés ahí con opciones de ello, a pensar en los 10 puntos, pero creo que empezar el partido pensando en esos 10 puntos puede jugar en nuestra contra», reitera Tomé, que añade: «Vamos a ir allí con la intención de ganar de 10 y después, en la última jornada, tenemos un partido difícil contra el Unicaja pero creo que tenemos opciones al jugar en nuestra cancha. Y luego el Leganés va a Melilla, que no es sencillo».

Ese es otro de sus fuertes, la confianza en su equipo, algo totalmente factible dados los números y la compenetración que ha conseguido en una plantilla que, salvo tres efectivos del pasado curso (Marina Gea, Noe Masiá y Conchi Satorre), es totalmente nueva. «Nuestro inicio de temporada no fue muy bueno, tuvimos jugadoras lesionadas, otras que llegaron tarde… Eso hizo que no pudiéramos competir tan bien y perdiéramos duelos clave como el de Mallorca, pero hemos ido creciendo y sólo hemos perdido 4 partidos, eso, en otras temporadas, significaba ascender».

El mensaje del club está claro. Luchará por ello con uñas y dientes, pero pase lo que pase este sábado, no habrá cabida para lamentos. «El club crece cada año y cada vez lo hace mejor. Creo que está muy cerca el ascenso, Dios quiera que sea este año, pero si no, todos saben que el CAB Estepona seguirá luchando todos los años. Ojalá este año lo hagamos, ya sea directamente o en el 'play-off'».