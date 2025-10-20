Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Más de 500 jóvenes deportistas con diversidad funcional cognitiva participarán en la Experiencia Superbasketlover

Es la cuarta edición de esta cita que se celebrará en Benalmádena y Fuengirola

SUR

Málaga

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:04

Más de 500 jóvenes deportistas con diversidad funcional cognitiva participarán en la IV Experiencia Superbasketlover impulsada por la Diputación de Málaga. Se celebrará los días ... 22 y 23 de noviembre en Benalmádena y Fuengirola con talleres para jóvenes y sus familiares, la III Copa de Superbasket y un encuentro de la Liga Endesa en el Palacio de Deportes de Málaga.

