Más de 500 jóvenes deportistas con diversidad funcional cognitiva participarán en la Experiencia Superbasketlover

Más de 500 jóvenes deportistas con diversidad funcional cognitiva participarán en la IV Experiencia Superbasketlover impulsada por la Diputación de Málaga. Se celebrará los días ... 22 y 23 de noviembre en Benalmádena y Fuengirola con talleres para jóvenes y sus familiares, la III Copa de Superbasket y un encuentro de la Liga Endesa en el Palacio de Deportes de Málaga.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al concejal de Deportes de Fuengirola, Julio Alberto Rodríguez; el también diputado provincial y concejal de Fuengirola Francisco José Martín, y el exbaloncestista Berni Rodríguez, director del Proyecto 675 de deporte social, que organiza esta iniciativa.

Rosas ha recordado que el método 'Superbasket' es un modelo educativo que utiliza el baloncesto como medio para que niños y niñas con diversidad funcional cognitiva reciban una educación deportiva integral que sirva de complemento a su proceso de crecimiento y formación humana, con las adaptaciones precisas en función de las características especiales de cada persona.

«Se busca favorecer la integración a través de la enseñanza y la práctica del baloncesto», ha explicado Rosas, que ha destacado los beneficios del deporte en un entorno de valores individuales y colectivos para el desarrollo de sus potencialidades físicas, técnicas, cognitivas, socio-afectivas y psicológicas de los jóvenes deportistas.

Berni Rodríguez ha asegurado que, tras la buena experiencia de las ediciones anteriores, celebradas en 2022, 2023 y 2024, «han sido múltiples las asociaciones y entidades, así como familiares de chicos y chicas con diversidad funcional cognitiva, que se han puesto en contacto con nosotros para expresar su interés por participar en una nueva entrega».

Proyecto 675 y la Diputación han atendido esta demanda organizando la cuarta edición, cuyo programa comenzará el sábado 22 de noviembre en el Hotel Polynesia Holiday World Resort de Benalmádena, donde se celebrarán los talleres. Por un lado, habrá talleres dirigidos a familias, también abiertos a monitores y educadores, que abordarán temáticas como la adolescencia y la mayoría de edad en la diversidad funcional cognitiva y el mundo laboral.

En el mismo horario se desarrollarán los talleres de habilidades sociales, que contarán con ocho estaciones en distintos espacios del hotel donde se desarrollarán actividades relacionadas con el deporte, la cocina, la pintura o el baile. La jornada finalizará con una comida de convivencia. El domingo 23, la actividad se trasladará al Training Center Higuerón de Fuengirola, donde se celebrará la III Copa de Superbasket.

La Experiencia Superbasketlover culminará con un encuentro oficial de la Liga Endesa en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, donde los participantes podrán asistir al partido entre el Unicaja Baloncesto y el Bàsquet Manresa y bajar a la pista durante el descanso para saludar a los jugadores.