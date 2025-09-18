Las smart TV de Samsung más baratas que nunca: no te pierdas su nueva promoción y llévate además una barra de sonido de regalo

Samsung no descansa en este mes de septiembre. Después de la Vuelta al Cole llegan los Samsung Shop App Days: una nueva promoción pensada para ... que te ahorres un 10% en tus compras a través de la aplicación. Sólo tienes que añadir el código APP10 al finalizar tu compra sólo hasta el 23 de septiembre.

Además, te recuerdo que sigues teniendo activos los programas Entrega y Estrena, los descuentos directos al comprar con Bizum y también reembolsos que podrás reclamar hasta el 12 de octubre en algunos productos.

Puedes aprovechar esta oportunidad para conseguir una nueva smart TV. Y si no sabes cuál de ellas elegir, aquí te dejo una selección con algunos de los modelos más destacados de Samsung.com. No pierdas detalle, porque todos vienen con regalo.

SMART TV 75" NEO QLED 8K

Ampliar

Samsung.com sabe como conseguir que te olvides por completo de ir al cine. Este televisor es una auténtica locura: la mejor calidad de imagen con el procesador 8K más avanzado con AI de su catálogo. Tú sólo piensa que estás doblando los 4K de la mayoría de los Smart TV actuales para disfrutar de ver la tele en calidad premium.

Y ahora, si ya estabas con ojos golosos sobre este televisor, te cuento a cuánto te sale: para empezar puedes optar a un reembolso de 500€ y ahorrarte otros 200€ con el programa Entrega y Estrena. Y sin olvidarnos de su descuento durante esta campaña del 50%. Resumiendo: se te queda en sólo 3.999€. ¡Y con una barra de sonido de regalo!

SMART TV 55" NEO QLED 4K

Ampliar

Escalado 4K con IA, sistema Dolby Almost para un sonido envolvente y QUANTUM Mini LED para que disfrutes al máximo de cualquier tipo de contenido. Colores vivos y negros puros a un precio único, sólo durante esta promoción. Ahorras más de 500€ y te llevas, además, una barra de sonido gratis.Su precio final es de 829€.

SMART TV 65" NEO QLED 4K

Ampliar

¿Quieres el mismo modelo anterior pero un poco más grande para vestir tu salón? Pues éste también está rebajado al 48,36%, lo que significa que te ahorras casi 900€ en tu compra. Se te queda al final con un precio de 929€. ¡Ah! Y con barra de sonido gratis, por supuesto.

SMART TV 85" QLED 4K

Ampliar

Un color espectacular gracias a su sistema QUANTUM DOT y un diseño AirSlim que lo hace aún más fino. Entretenimiento ilimitado con su oferta de más de 500 canales temáticos para que, si no te apetece, no te levantes del sofá.

Tiene un descuento durante esta promo del 36,97%, su precio original es de 2.299€, pero ahora, incluyendo con la barra de sonido gratuita, se queda en 1.449€.

SMART TV 85" QLED 4K

Ampliar

Si buscas otro modelo de 85 pulgadas, Samsung.com te lo pone fácil con este Smart TV que ahora tienes con un descuento del 33,35% para que te lo lleves a casa por un total de 1.399€. Te estás ahorrando 700€ con respecto a su precio original. ¡También incluye la barra de sonido gratuita con tu compra!

Si tenías curiosidad por saber qué barra de sonido era la que te está regalando Samsung durante la promo, aquí la tienes:

Ampliar

Está valorada en 249€ y la tienes disponible sólo si compras tu nueva Smart TV hasta el 21 de septiembre.

PROYECTOR THE FREESTYLE 2ND GEN

Ampliar

Si lo tuyo es más llevarte el cine donde quieras, ojo con este proyector que cuenta con sonido envolvente Premium 360, es muy fácil de configurar y que cuenta con todas las funciones de Samsung Smart TV.

Tiene además, reembolso elegible de 50€, más otros 50€ que te llevas por el programa de «EyE». El descuento global durante la promoción es del 45%. Eso quiere decir que puedes conseguirlo por sólo 549€.

Y de regalo con tu compra, te llevas esta batería de 32.000 mAh que está valorada en 169€.

Ampliar

Estos y otros productos de la marca tienen ahora una oferta increíble por tiempo limitado. Así que si quieres ver más, te invito a que te bajes la APP y empieces a navegar por Samsung.com.