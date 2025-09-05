Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Oportunidad

Vuelve el mejor combo para tus compras: Samsung y CaixaBank se unen en la campaña DeSINteresados

Hasta el 10 de septiembre podrás financiar tu nuevo smartphone, tablet o cualquiera de los electrodomésticos Samsung hasta en 36 meses sin intereses

Albert Massana

Albert Massana

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:50

Si ya conoces Samsung, sabrás que normalmente puedes financiar tus compras hasta en 24 meses. Sin embargo, este mes de septiembre regresan los Días ... DeSINteresados para ofrecerte las mejores condiciones de la mano de CaixaBank. Portátiles/books, tablets, smartphones y un sinfín de productos pueden ser tuyos a precios irresistibles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  3. 3 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  4. 4 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  5. 5 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  6. 6

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  7. 7

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos
  8. 8 Nuevo episodio de insultos y amenazas a una médico del Clínico: 2025 suma ya 35 agresiones en Málaga
  9. 9 ¿Cuándo se abrirá la próxima oferta de VPO en Málaga? Ya hay una fecha prevista
  10. 10 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vuelve el mejor combo para tus compras: Samsung y CaixaBank se unen en la campaña DeSINteresados

Vuelve el mejor combo para tus compras: Samsung y CaixaBank se unen en la campaña DeSINteresados