Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Motor

Evita sustos en tus viajes y hazte con este inflador de ruedas de coche: eléctrico, compacto y multifunción

Combina portabilidad, rapidez y multifunción en un solo dispositivo compacto, ideal para mantener tus neumáticos y dispositivos siempre listos durante cualquier viaje o emergencia.

Redacción De Tiendas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:58

El Ipflin Compresor Aire Portátil se ha convertido en una solución versátil y práctica para quienes buscan mantener sus neumáticos en óptimas condiciones ... durante viajes, desplazamientos diarios o situaciones de emergencia. Este inflador de ruedas compacto destaca por su capacidad para alcanzar hasta 150 PSI y su diseño ligero, lo que permite guardarlo fácilmente en el maletero o incluso en una mochila. La combinación de portabilidad y potencia lo hace especialmente útil para familias que buscan seguridad en carretera o para conductores que prefieren estar preparados ante cualquier imprevisto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  2. 2 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  3. 3 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  4. 4

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  5. 5 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  6. 6 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  7. 7

    Los rostros de Los Asperones
  8. 8

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas
  9. 9

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  10. 10

    El Unicaja prolonga su reinado intercontinental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Evita sustos en tus viajes y hazte con este inflador de ruedas de coche: eléctrico, compacto y multifunción

Evita sustos en tus viajes y hazte con este inflador de ruedas de coche: eléctrico, compacto y multifunción