Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Seguridad vial

Help Flash: Hazte ya con tu luz de emergencia homologada para una máxima seguridad vial

Help Flash - Luz de Emergencia Autónoma ofrece señalización inmediata y homologada en situaciones de peligro, combinando visibilidad 360º, facilidad de uso y cumplimiento de la normativa DGT en un formato compacto y resistente.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:26

La luz de emergencia Help Flash se ha convertido en uno de los dispositivos más buscados para la señalización de emergencias en carretera ... , especialmente tras la reciente normativa de la DGT que exige el uso de señales V16 homologadas. Este modelo, homologado oficialmente (IDIADA PC19010175), destaca por su facilidad de uso y su capacidad para hacer visible cualquier vehículo a más de 1 kilómetro, incluso en condiciones de baja visibilidad. Su activación magnética permite colocarla en el techo del coche en segundos, sin necesidad de salir del habitáculo, lo que reduce notablemente el riesgo en situaciones peligrosas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  2. 2

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  3. 3 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  4. 4 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  5. 5 Un hombre pierde parte de su pensión tras hacerle caso a ChatGPT y jubilarse anticipadamente
  6. 6 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  7. 7

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  8. 8

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  9. 9 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  10. 10 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Help Flash: Hazte ya con tu luz de emergencia homologada para una máxima seguridad vial

Help Flash: Hazte ya con tu luz de emergencia homologada para una máxima seguridad vial