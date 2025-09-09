Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Tecnología

Los mejores soportes de móvil para grabar vídeos, hacer videollamadas o ver pelis en casa

Descubre cómo los soportes ajustables para móvil ofrecen comodidad para ver vídeos, leer o hacer videollamadas desde la cama o el sofá, pero cada modelo aporta ventajas diferentes según el uso que le des a tu dispositivo.

Redacción De Tiendas

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:06

La comodidad al utilizar el móvil en casa ha cobrado una nueva dimensión gracias a los soportes ajustables, pensados para quienes disfrutan de ver ... vídeos, leer o hacer videollamadas sin tener que sujetar el dispositivo. Estos accesorios han evolucionado para adaptarse a diferentes necesidades, desde modelos ultrafinos de aluminio que se integran fácilmente en cualquier entorno, hasta brazos articulados y flexibles que permiten ajustar el ángulo y la altura con precisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  5. 5

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  6. 6 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil
  7. 7 Estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga: cómo y cuándo solicitarlos
  8. 8 Desaparecen las retenciones tras el incendio de una furgoneta en la A-45 a la altura de Antequera
  9. 9 Alertan de problemas de seguridad en unas secadoras de una conocida marca
  10. 10

    Alhaurín de la Torre logra, a la segunda, atraer inversiones para construir VPO en un suelo municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los mejores soportes de móvil para grabar vídeos, hacer videollamadas o ver pelis en casa

Los mejores soportes de móvil para grabar vídeos, hacer videollamadas o ver pelis en casa