Hazte con una de estas radios a pilas portátiles para estar siempre informado incluso si hay apagón
Radios a pilas para quienes buscan información y entretenimiento en cualquier situación: ideales en emergencias, cómodas para excursiones y muy prácticas cuando la electricidad escasea, pero cada modelo ofrece ventajas diferentes.
Redacción De Tiendas
Jueves, 16 de octubre 2025, 09:51
Una radio a pilas es imprescindible cuando la electricidad no está garantizada o se busca una fuente de información y entretenimiento. Estos dispositivos ... destacan por su capacidad de funcionar con baterías convencionales, lo que permite seguir conectado a las noticias, la música o los programas favoritos en casa y durante actividades al aire libre.
Ya sea para estar informado durante un corte de luz, disfrutar de la radio en la naturaleza o contar con una herramienta versátil en el kit de emergencia, estas radios a pilas ofrecen soluciones prácticas y adaptadas a todo tipo de usuarios.
RADIO PORTÁTIL MULTIFUNCIÓN DE RETEKESS
¿Buscas una radio compacta y versátil? La Retekess V115 destaca por su diseño portátil, ideal para llevar en el bolsillo o la mochila. Su sintonizador digital permite acceder fácilmente a emisoras FM, AM y SW, y la pantalla LCD facilita la navegación entre funciones. Incorpora altavoces de calidad y una antena giratoria para mejorar la recepción.
RADIO PORTÁTIL ANALÓGICA DE ZILON
Gracias a su tamaño compacto y controles grandes, la radio portátil ZILON resulta muy cómoda para quienes buscan sencillez y fiabilidad. Funciona con dos pilas AA, lo que garantiza autonomía total sin depender de enchufes, y su antena telescópica mejora la recepción tanto en interiores como al aire libre.
RADIO DE EMERGENCIA CON MANIVELA QAUYYW
Gracias a su gran batería recargable de 37 000 mWh, la radio de emergencia QAUYYW combina energía solar, manivela y carga USB para asegurar funcionamiento continuo en cualquier situación. Su sintonizador cubre bandas AM, FM y NOAA, permitiendo recibir alertas meteorológicas clave y mantenerte informado incluso en zonas sin cobertura eléctrica.
RADIO PORTÁTIL PANASONIC PARA USO DIARIO
Con su diseño robusto y asa integrada, la radio portátil Panasonic RF-2400DEG-K facilita llevar música y noticias a cualquier rincón. El dial de gran tamaño con puntero fosforescente permite localizar emisoras FM y AM incluso en la oscuridad, mientras que el sintonizador digital AFC asegura una recepción clara y estable.
RADIO PORTÁTIL XHDATA PARA EMERGENCIAS
Con unas dimensiones compactas y solo 125 gramos de peso, la radio portátil XHDATA D220 cabe fácilmente en cualquier bolsillo o mochila. Su diseño sencillo, con tres controles básicos, facilita el uso tanto para mayores como para quienes buscan una solución práctica y sin complicaciones. Funciona con dos pilas AA, lo que garantiza autonomía incluso en lugares sin electricidad.
RADIO DE EMERGENCIA SOLAR GEMMAC
Si buscas una radio compacta y resistente para emergencias, la Gemmac ofrece cobertura AM, FM y SW en un formato portátil. Su batería recargable de 2000 mAh y las opciones de carga por USB, manivela o energía solar garantizan funcionamiento incluso sin electricidad. Además, la linterna LED y la lámpara de lectura proporcionan luz fiable en situaciones críticas.
RADIO PORTÁTIL DE GOODES
El modelo portátil de Goodes ofrece recepción de largo alcance en bandas AM y FM, con un altavoz de calidad y conector para auriculares. Su diseño compacto y el cordón integrado facilitan llevarla en la mano, bolsillo o mochila, perfecta para moverse sin complicaciones.
RADIO DE EMERGENCIA MULTIFUNCIÓN PRUNUS
Ideal para emergencias y actividades al aire libre, incorpora linterna LED, lámpara de lectura y alarma SOS, además de funcionar como powerbank para cargar el móvil. Su tamaño compacto y correa facilitan llevarla a cualquier parte, convirtiéndola en una radio a pilas multifunción perfecta para quienes buscan seguridad y autonomía en situaciones imprevistas o durante escapadas.
RADIO PORTÁTIL CON MOSQUETÓN DE VEMFAY
Gracias a su práctico mosquetón, esta radio portátil de Vemfay se adapta fácilmente a cualquier aventura. Su formato compacto y el sintonizador sencillo permiten cambiar entre emisoras AM, FM y SW rápidamente, mientras que el altavoz integrado garantiza un sonido claro. Funciona con dos pilas AA, lo que brinda autonomía prolongada, ideal cuando no hay enchufes cerca.
RADIO PORTÁTIL CON AM/FM DE RAYPOW
Gracias a su diseño compacto y peso ligero, la radio portátil Raypow cabe sin esfuerzo en cualquier bolsillo o mochila. Funciona con dos pilas AA, lo que asegura autonomía total en interiores, exteriores o durante emergencias. Su sintonizador analógico permite cambiar fácilmente entre bandas AM y FM, y el gran botón facilita el ajuste incluso para personas mayores.
