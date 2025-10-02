Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Emergencias

Desde una pala plegable a una manta térmica: Este es el kit de supervivencia que necesitas en caso de emergencia

El Poktlife Kit de Supervivencia reúne herramientas multifuncionales, materiales resistentes y un botiquín profesional en un formato compacto pensado para afrontar emergencias y actividades al aire libre con seguridad y versatilidad.

Redacción De Tiendas

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:39

El Poktlife Kit de Supervivencia es una opción destacada para quienes buscan estar preparados ante cualquier imprevisto durante actividades al aire libre o ... situaciones de emergencia. Este kit, que reúne 163 piezas en un formato compacto y portátil, incluye herramientas esenciales como hacha multifuncional, cuchillo, pala plegable, linterna táctica y un botiquín de primeros auxilios profesional. Gracias a la combinación de acero inoxidable y nailon en sus materiales, ofrece una notable resistencia y durabilidad, aspectos fundamentales para quienes practican senderismo, acampada o simplemente desean contar con un equipo completo en casa ante apagones o emergencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  2. 2 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  3. 3 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  4. 4

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  5. 5 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  6. 6 Vuelve el Veranillo del Membrillo: más de 30 grados este fin de semana en Málaga
  7. 7 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  8. 8 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  9. 9

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  10. 10 Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Desde una pala plegable a una manta térmica: Este es el kit de supervivencia que necesitas en caso de emergencia

Desde una pala plegable a una manta térmica: Este es el kit de supervivencia que necesitas en caso de emergencia