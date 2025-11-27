Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Despídete del dolor de muñeca con el ratón vertical ergonómico ECHTPower

El ratón vertical ergonómico inalámbrico 2.4G ECHTPower combina un diseño pensado para reducir la fatiga de muñeca con una batería recargable y clic silencioso, ofreciendo una experiencia cómoda y eficiente para largas jornadas frente al ordenador.

Redacción De Tiendas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:12

El ratón vertical ergonómico inalámbrico 2.4G ECHTPower ha conseguido captar la atención de quienes buscan aliviar molestias en la muñeca y el ... antebrazo tras largas jornadas frente al ordenador. Este modelo destaca por su diseño vertical, que permite mantener una postura natural de la mano, minimizando la tensión muscular y el riesgo de fatiga. Su construcción está pensada para adaptarse a diferentes tamaños de mano y resulta especialmente útil en entornos de oficina o teletrabajo, donde el uso intensivo del ratón es habitual.

