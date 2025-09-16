Este altavoz bluetooth ultracompacto es lo que necesitas para una calidad de sonido sorprendente

SonidoEste altavoz bluetooth ultracompacto es lo que necesitas para una calidad de sonido sorprendente
El JBL GO 4 combina un diseño ultracompacto y resistente con una calidad de sonido sorprendente, ideal para quienes buscan música en cualquier lugar sin preocuparse por el agua o el polvo.
Redacción De Tiendas
Martes, 16 de septiembre 2025, 07:23
El JBL GO 4 destaca como uno de los altavoces Bluetooth portátiles más compactos y resistentes del mercado, pensado para quienes buscan música en ... cualquier lugar sin complicaciones. Su diseño ultraligero y robusto, acompañado de una certificación IP67 que garantiza protección total frente al agua y el polvo, permite llevarlo a la playa, la piscina o la montaña sin preocupaciones. Además, su asa integrada facilita el transporte, haciendo que ocupe apenas espacio en la mochila o incluso en un bolsillo amplio.
A pesar de su tamaño reducido, el JBL GO 4 sorprende por la calidad y potencia de su sonido, gracias a la tecnología JBL Pro Sound que ofrece graves profundos y un volumen notable para reuniones pequeñas o actividades al aire libre. Su autonomía alcanza hasta 7 horas de reproducción, ampliables a 9 horas con la función Playtime Boost, lo que resulta ideal para jornadas completas sin necesidad de recarga constante. La conectividad Bluetooth 5.3 y la posibilidad de emparejar varios altavoces mediante Auracast añaden versatilidad, permitiendo crear un ambiente estéreo o aumentar la potencia sonora según las necesidades del momento.
Solución práctica y moderna
ELECCIÓN COMPACTA Y RESISTENTE
El JBL GO 4 se consolida como una opción práctica para quienes buscan un altavoz portátil que combine resistencia, portabilidad y un sonido equilibrado en un formato compacto. Su certificación IP67 lo hace adecuado para actividades al aire libre, mientras que la calidad de audio sorprende para su tamaño, con bajos presentes y un volumen suficiente para pequeños espacios.
Altavoz inalámbrico JBL GO 4
