Una colorida naturaleza muerta del altavoz Bluetooth JBL GO 4 sobre una toalla de playa, rodeado de gafas de sol y una bebida, bajo una iluminación soleada y brillante, enfatizando su uso en exteriores. AI Generated Image

Sonido

Este altavoz bluetooth ultracompacto es lo que necesitas para una calidad de sonido sorprendente

El JBL GO 4 combina un diseño ultracompacto y resistente con una calidad de sonido sorprendente, ideal para quienes buscan música en cualquier lugar sin preocuparse por el agua o el polvo.

Redacción De Tiendas

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:23

El JBL GO 4 destaca como uno de los altavoces Bluetooth portátiles más compactos y resistentes del mercado, pensado para quienes buscan música en ... cualquier lugar sin complicaciones. Su diseño ultraligero y robusto, acompañado de una certificación IP67 que garantiza protección total frente al agua y el polvo, permite llevarlo a la playa, la piscina o la montaña sin preocupaciones. Además, su asa integrada facilita el transporte, haciendo que ocupe apenas espacio en la mochila o incluso en un bolsillo amplio.

