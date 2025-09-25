Sorprende a los más pequeños con estos muñecos de la Patrulla Canina

Los muñecos y accesorios de la Patrulla Canina incluyen figuras de los personajes principales, sets de juego, adornos para tartas y elementos decorativos para ... fiestas infantiles. Existen packs con todos los miembros del equipo, cada uno con su uniforme y accesorios específicos. Algunos sets permiten recrear escenas de la serie o inventar nuevas misiones. Además, hay colecciones que combinan figuras y libros, orientadas a fomentar la lectura y el juego. Estas colecciones no solo entretienen a los niños, sino que también les enseñan valores importantes como la amistad y el trabajo en equipo.

La Patrulla Canina no solo es un fenómeno de entretenimiento, sino que también se ha convertido en una opción popular para hacer que las fiestas infantiles sean aún más especiales y memorables. No te pierdas esta selección.

PACK COLECCIONABLE DE FIGURAS PAW PATROL

Con motivo del décimo aniversario de la serie, este pack de figuras coleccionables de la Patrulla Canina reúne a los diez cachorros más queridos junto a sus uniformes originales. El formato multipack permite tener a Chase, Marshall, Skye y el resto del equipo en una sola caja, con detalles que reproducen fielmente a los personajes.

Ofrece la posibilidad de recrear aventuras de la televisión o inventar misiones propias, fomentando la imaginación y el juego en grupo. Las figuras, resistentes y fáciles de manejar, acompañan a los niños desde los tres años en momentos de diversión diaria o celebraciones especiales. Una opción que reúne calidad y emoción en cada detalle.

FIGURAS JUNGLE PUPS DE PAW PATROL

Con un diseño que recrea la emoción de la jungla, el pack Jungle PUPS de Paw Patrol reúne ocho figuras coleccionables, entre ellas Ryder y los cachorros más populares. Cada personaje luce su uniforme temático, con detalles y colores que evocan las aventuras de la serie.

Este set fomenta el juego imaginativo y permite a los niños inventar misiones de rescate inspiradas en la televisión. Las figuras, resistentes y de tamaño manejable, acompañan tanto en sesiones de juego diario como en celebraciones. Una propuesta que destaca por su variedad de personajes y la posibilidad de ampliar cualquier colección de muñecos Patrulla Canina.

DEKORA SET DE TOPPERS PARA TARTAS DE CUMPLEAÑOS

Con un diseño alegre y colorido, el topper de dekora para tartas de cumpleaños destaca por su formato en papel resistente y medidas generosas de 17,5 x 15 cm. Este adorno, pensado para celebraciones infantiles, incorpora la temática de la Patrulla Canina, aportando un toque especial a cualquier pastel o bizcocho.

Su montaje resulta sencillo gracias a los dos palillos integrados, permitiendo decorar tartas en cuestión de segundos. Fabricado con materiales aptos para contacto alimentario, transforma la presentación de las fiestas temáticas y hace que los cumpleaños sean aún más divertidos. Una solución práctica y vistosa para quienes desean crear un ambiente memorable sin complicaciones.

PHIDAL LIBRO INTERACTIVO PATRULLA CANINA

Con un formato que invita al juego y la lectura, este estuche de Nickelodeon une figuras y libro ilustrado en una sola propuesta. Incluye una alfombra de juego resistente y diez páginas llenas de color, pensadas para captar la atención de los más pequeños y estimular su imaginación.

Este set se adapta a sesiones de juego en grupo o momentos de lectura compartida, convirtiéndose en un recurso versátil para disfrutar en familia y fomentar el gusto por los cuentos y la aventura.

PACK GRÚA Y FIGURA CHARGER DE RUBBLE & CREW

Gracias a su planteamiento inspirado en la serie, el pack Rubble & Crew Grúa y Figura Charger es un juguete para niños que permite sumergirse en el universo de la Patrulla Canina desde el inicio. Este set de construcción incluye una figura de Charger y una grúa robusta, fabricadas en plástico resistente y con acabados coloridos que captan la atención de los pequeños.

SET DE CONSTRUCCIÓN RUBBLE & CREW

Con la combinación de figuras y arena mágica, este set Rubble & Crew ofrece una experiencia de juego diferente para los pequeños fans de la Patrulla Canina. Incluye figuras de Rubble y Mix, herramientas de construcción y 85 gramos de Kinetic Sand, todo en un formato compacto y fácil de manipular.

La arena se moldea sin esfuerzo y no ensucia, permitiendo que los niños creen bloques y escenarios inspirados en la serie.