Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada por IA

Fútbol

Calienta motores para la Liga con esta figurita realista de Mbappé

La BANDAI MINIX Collectible Figurine MN18451 de Mbappé destaca por su nivel de detalle, su licencia oficial y su presentación cuidada, convirtiéndola en una opción atractiva tanto para coleccionistas como para aficionados al fútbol.

Redacción De Tiendas

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:24

La llegada de la BANDAI MINIX Collectible Figurine MN18451 dedicada a Mbappé con la camiseta del Real Madrid ha despertado un interés especial ... entre los coleccionistas y aficionados al fútbol. Esta figura, de 12 cm de altura y fabricada en plástico resistente, destaca por su nivel de detalle, logrando un parecido notable con el jugador francés y cuidando cada aspecto del uniforme merengue. El hecho de contar con licencia oficial y un diseño pensado tanto para exhibición como para regalo la convierte en una pieza relevante dentro del mercado de figuras deportivas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  3. 3 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  4. 4 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  5. 5 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  6. 6 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  7. 7 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito
  8. 8 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  9. 9

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta
  10. 10

    Alrededor de 50.000 personas en Málaga atrapadas en la irregularidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Calienta motores para la Liga con esta figurita realista de Mbappé

Calienta motores para la Liga con esta figurita realista de Mbappé