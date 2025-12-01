Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Navidad

No te pierdas esta selección de regalos originales para hombre con los que acertar

Aquí tienes algunas opciones como kits de cerveza artesanal, acertijos desafiantes y detalles divertidos para cumpleaños. Estas ideas se adaptan a diferentes gustos y ocasiones, facilitando la elección de un regalo.

Redacción De Tiendas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:33

Es fácil encontrar regalos originales que combinan ingenio, diversión y creatividad. Los regalos originales para hombre incluyen productos que ofrecen experiencias diferentes o ... detalles relacionados con intereses específicos, como juegos de mesa diseñados para grupos y kits para crear cerveza en casa que contienen los ingredientes y utensilios necesarios para la elaboración. Algunas opciones permiten la personalización, como los sets para moldear esculturas de manos o los puzzles de madera con diseños variados, que incluyen materiales para crear figuras personalizadas o piezas de madera para armar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  2. 2 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  3. 3 Las farmacias andaluzas podrán renovar tratamientos de pacientes crónicos
  4. 4 Arden dos coches en Málaga y provocan grandes humaredas: uno junto a los juzgados y otro en el Limonar
  5. 5

    «Ser reservista voluntario es un honor que recomiendo a todo el mundo»
  6. 6 Tren de borrascas en el inicio de diciembre: cuatro frentes dejarán lluvias en Andalucía toda la semana
  7. 7 Un conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcohol, empotra su coche contra un poste del tranvía en Torre del Mar
  8. 8 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  9. 9

    La secretaria general de Podemos pide a Pedro Sánchez que no autorice la Torre del Puerto en Málaga
  10. 10 Más de un millar de personas claman en Málaga contra la asfixia de los autónomos: «Sin nosotros no hay empleo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur No te pierdas esta selección de regalos originales para hombre con los que acertar

No te pierdas esta selección de regalos originales para hombre con los que acertar