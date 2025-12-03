Que la fuerza os acompañe con estos sets de LEGO Star Wars para los fans de la saga

Los sets LEGO Star Wars permiten a los fanáticos de la saga recrear escenas y construir naves icónicas. Estos sets incluyen modelos de naves ... y figuras de personajes reconocidos. Entre los modelos incluidos se encuentra el Halcón Milenario. El Halcón Oscuro incluye características específicas del modelo, como detalles precisos en su diseño y piezas móviles.

La colección incluye sets de combate, como el dedicado a los soldados clon y el abordaje de la Tantive IV. Estos sets vienen equipados con minifiguras y accesorios específicos que permiten a los constructores recrear escenas de acción. Las figuras de droides, como R2-D2, C-3PO y Chopper, son parte de esta gama, y cada una incluye detalles y accesorios temáticos que reflejan su apariencia en las películas.

CAZAS ESTELARES FUSIONADOS DE LEGO STAR WARS

Con un diseño que fusiona elementos de los emblemáticos cazas TIE y Ala-X, este set de construcción LEGO Star Wars 75393 cuenta con una estructura personalizable y múltiples opciones de montaje. Incluye cuatro minifiguras, un droide, detalles ajustables en las alas y piezas móviles que permiten recrear escenas de la saga.

HALCÓN OSCURO DE LEGO STAR WARS

Con una estructura detallada y paneles móviles, la maqueta Halcón Oscuro de LEGO Star Wars presenta cabina desmontable, cañones automáticos y giratorios, y un interior accesible con zonas temáticas. Incluye seis minifiguras exclusivas, así como diversos detalles y accesorios inspirados en la saga.

FIGURA DE R2-D2 DE LEGO STAR WARS

El set LEGO Star Wars R2-D2 permite ensamblar un modelo articulado de R2-D2 con detalles como una cabeza giratoria y herramientas integradas. Incluye una minifigura exclusiva de Darth Malak. La base conmemorativa del 25 aniversario es adecuada para exhibición, celebrando un legado icónico.

ABORDAJE DE LA TANTIVE IV CON LEGO STAR WARS

El set LEGO Star Wars 75387 incluye un modelo del corredor de la Tantive IV con una función de explosión interactiva y siete minifiguras, como Darth Vader y el soldado ARC Cincos. Es compatible con otros sets LEGO, permitiendo combinaciones con modelos LEGO Star Wars.

MAQUETA HALCÓN MILENARIO DE LEGO STAR WARS

Diseñado como maqueta de exposición, este modelo LEGO Star Wars Halcón Milenario reproduce detalles icónicos de la nave, como la cabina y los cañones. Incluye una base con placa identificativa y ladrillo conmemorativo del 25 aniversario. Sus 921 piezas permiten construir una pieza coleccionable que destaca por su acabado y valor decorativo para cualquier espacio.

FIGURA ARTICULADA DE C-3PO LEGO STAR WARS

Con una construcción detallada, la figura articulada de C-3PO de LEGO Star Wars reproduce fielmente al droide clásico, permitiendo girar la cabeza y mover los brazos para crear poses reconocibles. Incluye una minifigura de C-3PO, base expositora con placa informativa y ladrillo conmemorativo del 25 aniversario.

INTERCEPTOR JEDI DE AHSOKA TANO POR LEGO

Diseñado con atención al detalle, este set LEGO Star Wars Interceptor Jedi de Ahsoka presenta cabina abatible, alas ajustables y cañones automáticos. Incluye minifiguras de Ahsoka Tano, Anakin Skywalker y el droide R7-A7. Sus 290 piezas permiten construir una nave dinámica que destaca por su estructura robusta y posibilidades de exhibición en cualquier colección.

PACK DE COMBATE DE SOLDADOS CLON LEGO STAR WARS

El set LEGO Star Wars 75431 incluye cuatro minifiguras de soldados clon, tres droides, un caminante AT-RT articulado y una torreta con cañón. Con un total de 258 piezas, este set permite construir y recrear escenas del universo Star Wars, ofreciendo detalles de los vehículos y accesorios temáticos que enriquecen la experiencia de juego.

FIGURA ARTICULADA CHOPPER DE LEGO STAR WARS

Con estructura articulada y detalles fieles, la figura LEGO Star Wars Chopper (C1-10P) reproduce al droide astromecánico de la serie Ahsoka. Incorpora cabeza móvil activada por palanca, extremidades ajustables y herramientas integradas. Una base expositora con placa informativa completa este set de construcción.

BOMBARDERO TIE DE LEGO STAR WARS

Con detalles inspirados en la saga, el set LEGO Star Wars Bombardero TIE reproduce la emblemática nave con cabina abatible, bodega de bombas funcional y cañones lanzadores. Incluye minifiguras de Darth Vader, Vicealmirante Sloane, piloto y droide Gonk. Sus 625 piezas permiten construir un modelo robusto que destaca por su diseño fiel y posibilidades de juego dinámico.