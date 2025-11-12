No te pierdas estos originales calendarios de adviento LEGO para niños y coleccionistas

Los calendarios de adviento LEGO están diseñados con temáticas específicas que varían según el modelo. Por ejemplo, el calendario LEGO City incluye escenas urbanas ... como estaciones de policía y bomberos, mientras que el calendario LEGO Marvel presenta misiones con superhéroes como Spider-Man. El calendario LEGO Friends se centra en actividades en Heartlake City. Cada compartimento de estos calendarios contiene figuras, accesorios o mini escenarios que se pueden descubrir diariamente.

Las piezas y personajes de los calendarios pueden combinarse, lo que permite crear escenas personalizadas. Los calendarios están disponibles en diferentes rangos de precios, desde opciones más económicas hasta aquellas que incluyen piezas adicionales. Esto ofrece a los consumidores la posibilidad de elegir según sus preferencias y necesidades.

CALENDARIO DE ADVIENTO FRIENDS DE LEGO

El calendario de adviento LEGO Friends 2025 incluye cinco mini muñecas, cinco figuras de animales y una variedad de accesorios. Cada compartimento contiene elementos para construir escenas, como una fiesta de pijamas con personajes y mascotas. Este calendario permite a los niños explorar su creatividad mientras construyen y juegan con las escenas.

CALENDARIO DE ADVIENTO MERCADO NAVIDEÑO FRIENDS DE LEGO

Con 24 sorpresas temáticas, este calendario de adviento LEGO Friends 2022 reúne mini muñecas, figuras de animales y accesorios para crear una escena navideña llena de detalles. Cada compartimento revela construcciones inspiradas en un mercado festivo, con puestos de comida, patinaje y decoraciones, que enriquecen la experiencia de juego y fomentan la creatividad en cada apertura diaria.

CALENDARIO DE ADVIENTO MARVEL DE LEGO

El calendario de adviento LEGO Marvel 2022 incluye 24 elementos inspirados en Guardianes de la Galaxia. Contiene seis minifiguras y construcciones temáticas con accesorios únicos. Cada compartimento ofrece elementos que permiten construir diferentes modelos y recrear escenas del universo Marvel. Este calendario navideño está relacionado con la franquicia Marvel.

CALENDARIO NAVIDEÑO LEGO CITY

El Calendario de Adviento LEGO City 2025 ofrece 24 sorpresas, incluyendo siete minifiguras exclusivas, un tren, un coche, un tractor de juguete y accesorios navideños. Cada elemento está diseñado para inspirar el juego imaginativo y fomentar la creatividad, permitiendo a los niños crear historias y aventuras en un escenario festivo mientras descubren una nueva sorpresa cada día de diciembre.

CALENDARIO DE ADVIENTO AVENGERS DE LEGO

El calendario LEGO Marvel Avengers 2023 incluye 24 compartimentos con sorpresas diarias del universo Marvel. Contiene siete minifiguras coleccionables, como Spider-Man y Capitán América. Además, incluye accesorios como el Quinjet. Este calendario ofrece la oportunidad de coleccionar y construir con cada nueva sorpresa.

CALENDARIO DE ADVIENTO LEGO MARVEL AVENGERS 76196

El calendario de adviento LEGO Marvel Avengers 76196 incluye siete minifiguras de superhéroes y 24 compartimentos con sorpresas diarias, cada uno revelando una figura o accesorio temático. Este set permite a los niños explorar el mundo de Marvel mientras ensamblan las piezas, ofreciendo una experiencia de juego creativa y constructiva durante la temporada festiva.

CALENDARIO NAVIDEÑO LEGO CITY 2023 CON TAPETE DE JUEGO

El calendario de adviento LEGO City 2023 ofrece 24 sorpresas diarias. Incluye minifiguras como Papá Noel y la Sra. Noel, así como renos y mascotas. El tapete de juego plegable permite crear un pueblo invernal. Cada compartimento contiene piezas y accesorios exclusivos, aportando variedad a la experiencia de construcción diaria durante diciembre.

CALENDARIO DE ADVIENTO LEGO FRIENDS 41690 CON 370 PIEZAS

Con 370 piezas y temática navideña, el calendario LEGO Friends 41690 sorprende con juguetes como trineo, piano y robot de control remoto. Cada compartimento ofrece detalles interactivos, como accesorios móviles, que añaden dinamismo a la experiencia de construcción. Su formato de calendario de adviento fomenta el juego creativo y el descubrimiento durante la cuenta atrás hacia Navidad.

CALENDARIO NAVIDEÑO LEGO CITY TOWN

El Calendario de Adviento LEGO City Town (60201) incluye cinco minifiguras, una figura de husky y 24 sorpresas diarias de LEGO, que consisten en vehículos, sets festivos y adornos navideños. Cada compartimento contiene una sorpresa diferente, lo que permite descubrir nuevos elementos cada día. Este calendario ofrece una experiencia interactiva con diversos accesorios y detalles urbanos.

CALENDARIO PARA AMIGOS DE LEGO FRIENDS

Con temática navideña, este calendario LEGO Friends presenta 24 sorpresas que incluyen adornos, figuras y pequeños modelos inspirados en Heartlake City. Cada compartimento revela piezas decorativas como árbol de Navidad, bastón de caramelo o hombre de jengibre, aportando variedad y color a la cuenta atrás. El formato de calendario fomenta el descubrimiento y la creatividad en cada apertura diaria.