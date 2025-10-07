Fiesta de Ofertas Prime de Amazon: ponte en forma sin gastar de más con esta selección de artículos deportivos
Ya no hay excusas para empezar a entrenar. Con estas rebajas para clientes Prime lo tienes todo a favor para sentirte bien. ¡Sólo durante 2 días!
Redacción De Tiendas
Martes, 7 de octubre 2025, 00:15
Pues ya es otra vez esa época del año. Regresa la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon con miles de artículos con descuentos interesantes.
Eso sí: recuerda que necesitas una suscripción Prime para hacerte con ellos y que esta promo sólo estará activa los días 7 y 8 de octubre. Así que, si todavía no eres miembro, hazte ya con el mes de prueba gratuito y disfruta de todas sus ventajas.
Si para ti el wellness es algo más que una palabra en inglés, no te pierdas esta selección de artículos deportivos a precios bajísimos.
Newsletter
Gafas de ciclismo polarizadas Queshark
Unas gafas todoterreno para que salgas a rodar sin límites. Sus cristales ofrecen protección antiniebla, visión nítida y, además, bloquean los rayos UVA y UVB. Están ahora con una oferta del 48% y cuestan 12,99€.
Camiseta térmica para hombre Helly Hansen
Fabricada en 100% polipropileno, esta camiseta para hombre tiene el diseño emblemático de la marca y está disponible en varias tallas y varios colores. Su precio ahora es de 20,29€ por su descuento del 49,28%.
Botella de agua 1 litro 720°DGREE
Con más de 90.000 reseñas esta botella deportiva es una de las favoritas de los usuarios de Amazon. Está disponible en varios colores y es muy cómoda de usar, tanto para adultos como para niños. El precio es de 19,51€ gracias a su rebaja del 34,90%.
Guantes deportivos de BEAST RAGE
Con un descuento del 43,07% y un precio final de sólo 11,38€ tienes estos guantes pensados para deportes de contacto como taekwondo, kickboxing o MMA. Están disponibles en varias tallas y en diferentes colores. Son unisex y tienen un acolchado de EVA.
Bicicleta estática VANNECT
Durante la Fiesta de Ofertas Prime esta bicicleta está rebajada al 49,33%. Muy valorada por los usuarios y una de las más vendidas en su categoría, destaca por su monitor LCD con medición de pulso y sus 16 niveles de resistencia. Podrás colocarla donde quieras gracias a su diseño plegable y ligero. Su precio es de 151,99€.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión