Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Descuentos Prime

Fiesta de Ofertas Prime de Amazon: ponte en forma sin gastar de más con esta selección de artículos deportivos

Ya no hay excusas para empezar a entrenar. Con estas rebajas para clientes Prime lo tienes todo a favor para sentirte bien. ¡Sólo durante 2 días!

Redacción De Tiendas

Martes, 7 de octubre 2025, 00:15

Pues ya es otra vez esa época del año. Regresa la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon con miles de artículos con descuentos interesantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  2. 2 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  3. 3 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  4. 4 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  5. 5 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  6. 6

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros
  7. 7 Detenida una mujer en Málaga capital por apuñalar a su pareja, un hombre de 50 años
  8. 8 El nuevo programa del SAE para parados de larga duración mayores de 52 años
  9. 9

    El ceviche de chicharrón, la sorpresa peruana que ya se puede probar en Málaga
  10. 10 ¿500 euros de regalo por abrir una cuenta? Ojo a las tres preguntas que debes hacer al banco antes de aceptar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Fiesta de Ofertas Prime de Amazon: ponte en forma sin gastar de más con esta selección de artículos deportivos

Fiesta de Ofertas Prime de Amazon: ponte en forma sin gastar de más con esta selección de artículos deportivos