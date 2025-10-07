Fiesta de Ofertas Prime de Amazon: no te pierdas las rebajas en moda y complementos este 7 y 8 de octubre

Vamos a ser claros: ya no vas a la tienda a comprar ropa. ¿Y a quién le extraña? Desde tu casa no tienes que ... aguantar colas, no tienes que pelearte por la última prenda en stock y siempre, siempre, encuentras algo de tu talla.

Además, ¿sabías que la ropa y los complementos están entre los artículos más vendidos de Amazon? Pues sí, y ahora los puedes conseguir a precios muy bajos durante estos días de la Fiesta de Ofertas Prime.

Eso sí: recuerda que tienes que ser cliente Prime para acceder a estos descuentos. Ahora puedes probar este servicio durante un mes completamente gratis.

Newsletter

GAFAS UNISEX HAWKERS

Ampliar

Con una oferta del 45% tienes estas gafas de sol polarizadas, con el diseño clásico y urbano que define a la marca, que absorben hasta un 92% de luz solar. Hazte con ellas por sólo 18,69€.

BOTAS DE MUJER GEOX

Ampliar

Para darle la bienvenida al otoño, puedes estrenar calzado con esta oferta de Amazon al 57% y hacerte con estas botas de caña alta y suela transpirable. Las tienes disponibles en varias tallas y ahora están a un precio de 54,41€.

PACK 3 CALZONCILLOS CALVIN KLEIN

Ampliar

Esta marca de ropa interior masculina no necesita presentación. Con un diseño clásico y fabricados en un 95% de algodón, estos calzoncillos están ahora con un descuento del 45,21%, por lo que el pack se queda a sólo 24,60€.

VAQUEROS LEVI’S 501 ORIGINAL FIT

Ampliar

Siguiendo con los grandes descuentos en primeras marcas, aquí tienes unos vaqueros de los de toda la vida que ahora tienen una rebaja del 42%, que los deja a 52,15€. Están disponibles en varias tallas y colores.

CALCETINES DE FELPA PARA MUJER FALKE

Ampliar

Ahora que ya empieza el frío, Amazon te lo pone fácil en su Fiesta de Ofertas Prime con estos calcetines gorditos, tipo pantuflas, con los que no necesitarás llevar zapatillas para andar por casa. Tienen suela antideslizante y un descuento del 43,22%, para que elijas tu talla y el color que prefieras por 25,55€.

CHAQUETA DE HOMBRE JACK & JONES

Ampliar

Hay prendas que no pasan de moda y Jack Jones sabe cómo hacer que no pierdas las buenas costumbres de vestir elegante y con un toque personal. Esta chaqueta de poliéster de alta calidad tiene una rebaja del 51,22%, para que la compres por tiempo limitado a sólo 34,14€.

CHUBASQUERO DE MUJER ONLY

Ampliar

Para que vayas lista ahora que vuelven las lluvias, aquí tienes este chubasquero disponible en varios colores y tallas de la marca ONLY que ahora está rebajado al 39,45% y que está fabricado en 100% poliéster. Muy flexible y, como dicen las madres: ponible. Su precio es de 30,27€.