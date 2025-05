Aprovecha mejor el espacio de tu nevera con este accesorio de Ikea que está súper rebajado

Tenía puesto el ojo en esta bandeja desde hace tiempo, y aunque me reconozco toda una fanática de Ikea, aún no había terminado de decidirme a comprarla. Si bien es cierto que ya cuento con varios accesorios para la nevera de la marca, esta bandeja ha marcado un antes y un después en mi cocina.

La he puesto en el estante donde suelo colocar tanto las salsas, como otros productos de uso cotidiano como el tomate frito, la nata o incluso las aceitunas para cuando prepararme un aperitivo rápido. Y, lo digo claro: vaya diferencia.

Antes reconozco que me daba cierta pereza coger los botes y tarros del final. Es más, por culpa de esto, muchas veces me encontraba con productos cerca de caducar por haberlos olvidado por completo. Pero con esta bandeja, ese problema deja de insistir.

¿A ti también te pasa que tienes una repisa dónde las cosas se enfrían antes? Pues si te pasa como a mí, te recomiendo que te decidas por comprar esta bandeja que Ikea ha rebajado más del 40%.

SNURRAD, la bandeja giratoria ideal para tu frigorífico Con 3 años de garantía y, tienes ahora en Ikea esta bandeja para nevera que te ayudará a tener todos tus alimentos al alcance de tu mano. Podrás girar y sacar sin problemas esos tarros y envases que están en la parte del fondo. Ya no quedará nada oculto y podrás aprovechar al máximo el espacio sin miedo a que estos caduquen. Cómprala ya con más de un 40% de descuento

Esta bandeja es capaz de girar 360º, cuenta con ventosas capaces de adherirse con facilidad al estante del frigorífico que prefieras. Así de sencilla es su instalación.

Además, cuenta con bordes elevados que evitará que al querer coger tus productos alimenticios estos se caigan. Toda la seguridad para que nada salga de su sitio.

Para limpiarla, podrás retirarla fácilmente y hacer uso de un paño húmedo para después limpiar con uno seco. Cosa que se agradece.

Está fabricada en plástico SAN es compatible con la mayoría de neveras del mercado. Así que no te preocupes que verás cómo encaja de maravilla en la tuya.

En Ikea tiene una puntuación de 4.8 de más de 340 reseñas. Y es que esta bandeja es un añadido a tu cocina super práctico y que te enamorará.

Antes costaba 45€, pero gracias a esta bajada de precio histórica de más del 40% y que puedes conseguirla desde ya por sólo 24,99€.

Yo no me lo pensaba. Esta es una de esas cosas que no sabías que la necesitabas en casa hasta que lo prueba. ¡Te animo a que lo compruebes!

