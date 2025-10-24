Vive la emoción del clásico Real Madrid - Barça con calidad premium en DAZN por solo 9,99€

El primer clásico de la temporada 2025/26 se juega este domingo 26 de octubre. El Real Madrid recibe al Fútbol Club Barcelona en ... el Bernabéu a partir de las 16:15, hora peninsular española. Se trata de uno de los 3 eventos deportivos más seguidos del mundo, que ahora puedes ver a mitad de precio gracias a la última promo de DAZN.

Como cada choque entre blancos y blaugranas, hablamos de un encuentro decisivo. Los tres puntos que están en juego en Chamartín pueden condicionar el resto de LALIGA EA SPORTS, aunque nos encontremos sólo en la 10ª jornada. Y las expectativas están más altas que nunca.

A continuación te contamos cómo llegan al partidazo de la semana ambos equipos, así como algunas curiosidades para que vayas preparando la quiniela.

CULÉS Y MERENGUES CALIENTAN EN CHAMPIONS

Ampliar

Si la jornada 9ª había dejado buenas sensaciones de cara al clásico, las citas europeas de Barça y Madrid han insuflado una buena dosis de optimismo a ambas plantillas. El caso de los culés es el más impresionante, ya que se plantarán en la capital del reino con la satisfacción de haberle dado un repaso de 6 goles al Olympiakos. Fermín López, que brilló en el encuentro, se presenta como el gran activo de Hansi Flick para batir a Courtois.

Por su parte, los blancos de Xavi Alonso confirman su buena racha, aunque con menos fuegos artificiales que el conjunto catalán. Su partido contra la Juventus se resolvió con un único gol de Bellingham, que fue capaz de abrir brecha en el “catenaccio” planteado por la “Vecchia Signora” del croata Igor Tudor.

UN CLÁSICO EN CIFRAS

Si sólo contamos los partidos oficiales de liga, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona se han cruzado en 190 ocasiones. Desde 1902, fecha del primer encuentro, el marcador está bastante igualado. Son 79 victorias para los merengues y 76 para los culés, con un total de 35 empates. Eso sí: en número de goles, los de la Ciudad Condal ganan por una diferencia de 2.

También son 2 los puntos que ahora mismo separan al Real Madrid, actual líder, del Barça. Si ganan los blancos, ese salto de 5 puntos podría suponer una distancia insalvable. Sin embargo, tras los últimos resultados internacionales, el Barcelona se ve con fuerzas para pasar por la derecha al eterno rival y salir del Bernabéu al frente de la clasificación.

VIVE TODO EL FÚTBOL CON DAZN

A sólo unos días del partido más esperado por los amantes del deporte rey, DAZN apuesta por dejar claro que sigue siendo la mejor plataforma de streaming enfocada al deporte nacional e internacional. Con esta promoción, su Plan Fútbol se queda a sólo 9,99€ al mes y con el mismo paquete de contenidos de siempre:

- 5 partidos de LALIGA en 35 de las 38 jornadas y un partido en abierto cada semana.

- Toda la LALIGA HYPERMOTION, Premier League, Bundesliga, Serie A y Liga F.

- La previa, el post partido, los análisis tácticos y las entrevistas a las figuras del fútbol nacional e internacional más relevantes. Además, también podrás ver sus documentales exclusivos.

- Fanzone, la nueva comunidad online a la que podrás unirte para compartir tus impresiones con otros fans en España.

- Programar los partidos que interesen para verlo en el horario que más te convenga. No tendrás que madrugar o llegar corriendo del trabajo. Todo el fútbol cuándo y dónde te apetezca: en tu tele, tu smartphone o tu consola.

- También tendrás acceso a canales deportivos como Eurosport y Red Bull TV.

Eso sí, no olvides que tienes hasta este domingo 26 de octubre para darte de alta y conseguir tu suscripción a mitad de precio.

Y no te preocupes, que instalar DAZN en cualquier de tus dispositivos es muy fácil. Sólo tendrás que descargarte su aplicación para darte de alta. El cómo disfrutar del mejor deporte ya es cosa tuya.

Newsletter

No te pierdas el clásico en DAZN