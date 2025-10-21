Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Clásico

Prepárate para el clásico de este domingo: el Real Madrid-Barça a mitad de precio con DAZN

Ponte al día con este resumen de lo más destacado de la jornada 9ª de LALIGA EA SPORTS y aprovecha esta promo de DAZN para contratar el Plan Fútbol por sólo 9,99€

Álvaro Martí Martín

Álvaro Martí Martín

Martes, 21 de octubre 2025, 10:00

Real Madrid y Fútbol Club Barcelona aprueban el último examen antes del clásico. La pasada jornada liguera ha servido para evaluar el estado en el ... que ambos conjuntos llegan a la cita del domingo 26. Un partidazo que podrás ver en DAZN con su Plan Fútbol ahora en oferta por tiempo limitado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  2. 2

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  3. 3 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  4. 4 Archivan la denuncia por malos tratos contra el concejal Jacobo Florido
  5. 5

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  6. 6 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  7. 7 El terral marcará desde hoy la semana más calurosa del otoño en Málaga
  8. 8

    Una asociación de mayores de El Burgo denuncia que la Diputación de Málaga les ha embargado 20.000 euros
  9. 9 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  10. 10 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Prepárate para el clásico de este domingo: el Real Madrid-Barça a mitad de precio con DAZN

Prepárate para el clásico de este domingo: el Real Madrid-Barça a mitad de precio con DAZN