¡Este verano disfruta de Movistar Plus+ al 50%!

Movistar Plus+ vuelve a lanzar su esperada promoción Flash. Desde hoy, los nuevos suscriptores podrán disfrutar de todo el contenido de la plataforma con un 50% de descuento durante los tres primeros meses. Paga solo 4,99€/mes en lugar de 9,99€ y accede a todo el entretenimiento que te espera este verano.

¿QUÉ INCLUYE ESTA PROMOCIÓN?

Con esta promoción especial, válida desde el 14 de julio a las 12:00h y sin fecha de finalización confirmada, tendrás acceso total al catálogo de Movistar Plus+:

DEPORTES EN DIRECTO Y EXCLUSIVOS:

Inicio de LaLiga 25-26: Espanyol vs At. Madrid (17 agosto), Levante vs FC Barcelona (24 agosto), Real Madrid vs Mallorca (31 agosto).

Supercopa de Europa: PSG vs Tottenham (13 agosto).

Us open de tenis: del 24 de agosto al 7 de septiembre.

Euroliga de baloncesto, Open Championship de Golf y la Gira de los British & Irish Lions en rugby.

ESTRENOS DE CINE:

Kraven the Hunter

Mercato

Conclave, Jurado nº2, Fly me to the moon, Bitelchús Bitelchús, Venom: el último baile, La infiltrada...

SERIES IMPERDIBLES:

Outlander (T4): Sangre de mi sangre

Los sin nombre

Poquita fe T2, La Caza, Miss Austen y muchas más...

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE?

Esta oferta está disponible solo para nuevas altas o antiguos suscriptores sin una suscripción activa. Tras los tres primeros meses, el servicio se renovará automáticamente al precio estándar vigente (actualmente 9,99€/mes), salvo que se cancele antes.

¿A QUÉ ESPERAS?

Llévate Movistar Plus+ en la maleta estas vacaciones y disfruta de cine, series, deportes y documentales con una oferta irrepetible.

