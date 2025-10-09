Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aprender jugando

Con este globo terráqueo interactivo los peques descubrirán países, idiomas y mucho más

El Clementoni Globo Terráqueo Interactivo une el aprendizaje geográfico con la tecnología de realidad aumentada, ofreciendo a los niños una experiencia educativa inmersiva y divertida desde el primer uso.

Redacción De Tiendas

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:08

El Clementoni Globo Terráqueo Interactivo es mucho más que un simple globo terráqueo para niños. Este juguete educativo combina la exploración tradicional del ... mundo físico con tecnología interactiva, permitiendo a los más jóvenes descubrir países, capitales, idiomas y curiosidades a través de un lápiz óptico y una app gratuita con realidad aumentada. Dirigido a niños a partir de 7 años, destaca por ofrecer más de 500 preguntas y retos que ponen a prueba los conocimientos geográficos de forma dinámica y entretenida.

