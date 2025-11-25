Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Navidad

Diversión sin límites y aprendizaje en casa con el set Coche de Carreras y Camión LEGO City

El set Coche de Carreras y Camión de Transporte LEGO City 60406 combina diversión creativa, desarrollo de habilidades y jugabilidad versátil en una propuesta ideal para niños y niñas a partir de 6 años.

Redacción De Tiendas

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:23

El set Coche de Carreras y Camión de Transporte LEGO City 60406 incluye elementos que fomentan la creatividad y el aprendizaje a través ... de sus 328 piezas. Este juego invita a niñas y niños a partir de 6 años a sumergirse en el montaje de un camión de transporte y un coche de carreras, acompañados de dos minifiguras: el piloto y el camionero. La posibilidad de inclinar la rampa del camión para cargar el vehículo y recrear escenas de competición aporta dinamismo y realismo, mientras que el diseño multicolor y la atención al detalle son señas de identidad de la gama LEGO City.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  2. 2 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  3. 3 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  4. 4 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  5. 5 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía
  6. 6 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  7. 7

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  8. 8 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  9. 9 Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar
  10. 10 Prisión para el detenido por matar a su exmujer a puñaladas en Rincón de la Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Diversión sin límites y aprendizaje en casa con el set Coche de Carreras y Camión LEGO City

Diversión sin límites y aprendizaje en casa con el set Coche de Carreras y Camión LEGO City