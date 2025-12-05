Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Diversión educativa para los más pequeños: así conquista el juego de mesa Pelusas

Pelusas apuesta por la diversión educativa y la sencillez, ofreciendo una experiencia ideal para que los más pequeños desarrollen habilidades mientras juegan en familia.

Redacción De Tiendas

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:28

El universo de los juegos de cartas para niños ha encontrado en el juego de mesa Pelusas de inkalfa una propuesta dinámica que ... combina sencillez y diversión. Este juego, dirigido a niños en edad preescolar interesados en juegos de estrategia, está diseñado para pequeños desde los 2 hasta los 7 años y se caracteriza por una mecánica intuitiva: recolectar tantas pelusas como sea posible, evitando perderlas por las corrientes de aire y sin acumular más de la cuenta. La temática de colores vivos y las ilustraciones simpáticas forman parte de la experiencia de juego, tanto para los niños como para los adultos que participen.

