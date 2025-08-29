Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Acogedor jardín al aire libre con cinco velas de citronela encendidas sobre una mesa rústica de madera, rodeada de vegetación, creando un ambiente cálido y tranquilo para noches relajantes. AI Generated Image

Decora tus noches al aire libre y protégete de mosquitos con este pack de velas aromáticas de citronela

Este pack de 5 velas aromáticas de citronela de Etrexonline ofrece una solución natural y decorativa para mantener a raya los mosquitos durante tus veladas al aire libre sin renunciar al estilo ni a la comodidad.

Redacción De Tiendas

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:19

Las noches de verano en la terraza o el jardín pueden ser mucho más agradables si se consigue mantener a los mosquitos a raya. ... El Pack de 5 Velas Aromáticas Citronela 140g de Etrexonline ofrece una solución práctica y decorativa para quienes buscan disfrutar de espacios exteriores sin molestias. Cada vela está elaborada con cera de calidad premium y perfumada con citronela natural, un aroma refrescante que ayuda a crear un ambiente más cómodo y libre de insectos.

