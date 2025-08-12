Si quieres tener una protección eficaz y alivio inmediato frente a picaduras de mosquitos, este es el pack que necesitas

El Relec Fuerte Sensitive Spray Antimosquitos + Roll-on Post Picaduras (Pack 75 ml + 15 ml) es una solución diseñada para quienes ... buscan protección eficaz y alivio inmediato frente a las picaduras de mosquitos, especialmente en zonas templadas y durante actividades al aire libre. Este pack combina un spray antimosquitos con Icaridina y Enoxolona, que ofrece hasta 7 horas de defensa comprobada incluso contra el mosquito tigre, con un roll-on post picaduras formulado con glicerina, rooibos y mentol para calmar rápidamente la piel irritada. Su formulación sin fragancia ni alcohol lo hace especialmente adecuado para pieles sensibles y familias con niños, aportando tranquilidad en cada aplicación.

Uno de los aspectos más diferenciadores de este producto es su doble función: por un lado, previene eficazmente las picaduras y, por otro, proporciona un alivio inmediato en caso de irritación. La facilidad de aplicación, tanto en formato spray como roll-on, permite un uso cómodo en cualquier situación, desde excursiones hasta viajes a destinos tropicales con riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos. Además, al ser apto para mayores de 3 años (y el roll-on desde 1 año), se convierte en una opción versátil para proteger a toda la familia, sin recurrir a fragancias artificiales ni componentes que puedan causar molestias cutáneas. Esta combinación de protección y cuidado post-picadura posiciona al Relec Fuerte Sensitive Spray Antimosquitos + Roll-on como una opción práctica y segura frente a las alternativas más agresivas del mercado.

Relec Fuerte Sensitive Spray Antimosquitos + Roll-on Post Picaduras (Pack 75 ml + 15 ml) Eficaz Contra El Mosquito Tigre, Eficacia y Protección Contra las Picaduras de Mosquitos en Zonas Templadas