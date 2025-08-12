Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aire libre

Si quieres tener una protección eficaz y alivio inmediato frente a picaduras de mosquitos, este es el pack que necesitas

Este pack de Relec proporciona protección eficaz durante horas contra los mosquitos, incluso el mosquito tigre, y ofrece un alivio inmediato para la piel sensible tras las picaduras.

Redacción De Tiendas

Martes, 12 de agosto 2025, 09:24

El Relec Fuerte Sensitive Spray Antimosquitos + Roll-on Post Picaduras (Pack 75 ml + 15 ml) es una solución diseñada para quienes ... buscan protección eficaz y alivio inmediato frente a las picaduras de mosquitos, especialmente en zonas templadas y durante actividades al aire libre. Este pack combina un spray antimosquitos con Icaridina y Enoxolona, que ofrece hasta 7 horas de defensa comprobada incluso contra el mosquito tigre, con un roll-on post picaduras formulado con glicerina, rooibos y mentol para calmar rápidamente la piel irritada. Su formulación sin fragancia ni alcohol lo hace especialmente adecuado para pieles sensibles y familias con niños, aportando tranquilidad en cada aplicación.

