Si quieres tener una protección eficaz y alivio inmediato frente a picaduras de mosquitos, este es el pack que necesitas

Aire libreSi quieres tener una protección eficaz y alivio inmediato frente a picaduras de mosquitos, este es el pack que necesitas
Este pack de Relec proporciona protección eficaz durante horas contra los mosquitos, incluso el mosquito tigre, y ofrece un alivio inmediato para la piel sensible tras las picaduras.
Redacción De Tiendas
Martes, 12 de agosto 2025, 09:24
El Relec Fuerte Sensitive Spray Antimosquitos + Roll-on Post Picaduras (Pack 75 ml + 15 ml) es una solución diseñada para quienes ... buscan protección eficaz y alivio inmediato frente a las picaduras de mosquitos, especialmente en zonas templadas y durante actividades al aire libre. Este pack combina un spray antimosquitos con Icaridina y Enoxolona, que ofrece hasta 7 horas de defensa comprobada incluso contra el mosquito tigre, con un roll-on post picaduras formulado con glicerina, rooibos y mentol para calmar rápidamente la piel irritada. Su formulación sin fragancia ni alcohol lo hace especialmente adecuado para pieles sensibles y familias con niños, aportando tranquilidad en cada aplicación.
Uno de los aspectos más diferenciadores de este producto es su doble función: por un lado, previene eficazmente las picaduras y, por otro, proporciona un alivio inmediato en caso de irritación. La facilidad de aplicación, tanto en formato spray como roll-on, permite un uso cómodo en cualquier situación, desde excursiones hasta viajes a destinos tropicales con riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos. Además, al ser apto para mayores de 3 años (y el roll-on desde 1 año), se convierte en una opción versátil para proteger a toda la familia, sin recurrir a fragancias artificiales ni componentes que puedan causar molestias cutáneas. Esta combinación de protección y cuidado post-picadura posiciona al Relec Fuerte Sensitive Spray Antimosquitos + Roll-on como una opción práctica y segura frente a las alternativas más agresivas del mercado.
Newsletter
Relec Fuerte Sensitive Spray Antimosquitos + Roll-on Post Picaduras (Pack 75 ml + 15 ml) Eficaz Contra El Mosquito Tigre, Eficacia y Protección Contra las Picaduras de Mosquitos en Zonas Templadas
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.