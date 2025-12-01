Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

'Un corazón por Navidad', el libro navideño que también es calendario de adviento

Un corazón por Navidad transforma la lectura navideña en una experiencia interactiva y emotiva gracias a su formato de calendario de adviento y una historia que combina superación personal, familia y esperanza.

Redacción De Tiendas

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:32

La novela Un corazón por Navidad TBR ha llamado la atención en el panorama editorial español gracias a su propuesta original y su ... emotiva historia. Escrita por Sophie Jomain y traducida por Cristina Zuil, este libro propone una experiencia de lectura diferente: su formato de calendario de adviento, con 24 capítulos sellados para descubrir uno cada día de diciembre, invita a vivir la espera navideña de manera compartida y pausada. La ambientación en los Alpes y la premisa de una protagonista que se enfrenta a su primer diciembre tras un trasplante de corazón aportan un enfoque fresco y humano a la narrativa juvenil contemporánea.

