Consigue café de barista en casa con la cafetera de bomba Dedica De'Longhi

La cafetera de bomba Dedica De'Longhi ofrece espresso de calidad profesional en un formato compacto y elegante, adaptándose a cocinas pequeñas sin renunciar a la personalización ni al control en cada taza.

Redacción De Tiendas

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:35

La cafetera de bomba Dedica De'Longhi destaca entre las máquinas de espresso compactas por su diseño estilizado de solo 15 cm de ... ancho, pensado para quienes buscan calidad barista sin sacrificar espacio en la cocina. Fabricada en acero inoxidable y con un peso de 4,2 kg, esta cafetera combina robustez y elegancia, integrándose fácilmente en entornos domésticos modernos. Su sistema de bomba de 15 bares de presión, junto a la tecnología Thermoblock que calienta el agua en apenas 35 segundos, permite preparar espressos intensos y aromáticos con una crema consistente, incluso en las rutinas más ajetreadas.

