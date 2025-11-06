Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Hogar y cocina

Si te gusta el café en casa, no te pierdas estas cafeteras Dolce Gusto para los muy cafeteros

Comparativa de cafeteras Dolce Gusto para casa u oficina, con cápsulas, variedad de bebidas y modelos compactos de fácil uso.

Redacción De Tiendas

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:10

Preparar café en casa puede realizarse mediante cafeteras Dolce Gusto, que se caracterizan por su diseño compacto y funcional. Este tipo de máquinas utiliza ... cápsulas que permiten preparar una amplia variedad de bebidas, desde espresso intenso hasta chocolate caliente, sin requerir ajustes complejos. La gama que se presenta aquí incluye modelos con diferentes niveles de automatización y controles, todos equipados con mecanismos que permiten la preparación de bebidas mediante la inserción de cápsulas y la selección de opciones básicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  3. 3 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  4. 4 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  5. 5

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  6. 6

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  7. 7 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  8. 8 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  9. 9 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  10. 10 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Si te gusta el café en casa, no te pierdas estas cafeteras Dolce Gusto para los muy cafeteros

Si te gusta el café en casa, no te pierdas estas cafeteras Dolce Gusto para los muy cafeteros