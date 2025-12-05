Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Imagen generada con IA

Navidad

Da una cálida bienvenida a tu hogar con estas coronas de Navidad para la puerta

Guía para elegir coronas de Navidad con luces LED, detalles naturales y diseños vistosos para un ambiente festivo en tu puerta.

Redacción De Tiendas

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:31

Una corona de Navidad en la puerta es un adorno circular que se coloca en la entrada de hogares o negocios durante las fiestas. ... La corona decora la entrada y da la bienvenida a los visitantes. Existen modelos con luces LED, detalles naturales como piñas, bayas y ramas, y diseños de gran tamaño. Algunas coronas incluyen figuras como Papá Noel, renos o lazos rojos, mientras que otras presentan un aspecto natural y frondoso, permitiendo que cada hogar exprese su estilo único.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  2. 2 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  3. 3

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  4. 4 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  5. 5 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  6. 6 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  7. 7 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  8. 8 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  9. 9 Fallece en un accidente Paco Rodríguez, histórico fotógrafo del deporte malagueño
  10. 10

    «Hoy es un día triste pero seguiremos año tras año hasta que nuestro hermano sea reconocido víctima del terrorismo de Estado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Da una cálida bienvenida a tu hogar con estas coronas de Navidad para la puerta

Da una cálida bienvenida a tu hogar con estas coronas de Navidad para la puerta